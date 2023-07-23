Россия думает, что убийство украинцев заставит их больше любить РФ – посол Великобритании в Украине

"Предположительно, российская цель запугивания Одессы и других городов бомбами состоит в том, чтобы настроить украинских граждан против их собственных лидеров. Я не вижу никаких признаков этого", – написала она.

Британский дипломат отметила, что она "видит противоположное" и это подтверждают независимые опросы в Украине.

"Только Россия думает, что убийство людей заставит их любить Россию больше", – подчеркнула Симмонс.

Presumably the * objective of terrorising Odesa and other cities with bombs is to turn * people against their own leaders. I don’t see any signs of that. I see the reverse. Independent polls in * agree. It’s just * that thinks killing people will make them like * more. — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 23, 2023