Россия думает, что убийство украинцев заставит их больше любить РФ – посол Великобритании в Украине

"Предположительно, российская цель запугивания Одессы и других городов бомбами состоит в том, чтобы настроить украинских граждан против их собственных лидеров. Я не вижу никаких признаков этого", – написала она.
Британский дипломат отметила, что она "видит противоположное" и это подтверждают независимые опросы в Украине.
"Только Россия думает, что убийство людей заставит их любить Россию больше", – подчеркнула Симмонс.
Presumably the * objective of terrorising Odesa and other cities with bombs is to turn * people against their own leaders. I don’t see any signs of that. I see the reverse. Independent polls in * agree. It’s just * that thinks killing people will make them like * more.— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 23, 2023
Страна-агрессор Россия регулярно обстреливает украинскую территорию ракетами и запускает дроны-камикадзе, уничтожая гражданскую инфраструктуру.
В последнюю неделю, после отказа от продления "зерновой сделки", оккупанты массированно обстреливают южные регионы Украины. В частности, в результате обстрела Одессы в ночь на 23 июля, по последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четыре ребенка. Повреждены более 40 зданий, в том числе 25 памятников архитектуры. В частности, поврежден Спасо-Преображенский храм, в котором вели богослужения священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата.
Комментируя ракетный удар по Одессе 23 июля, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.