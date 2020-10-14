Россия снимет санкции с трех украинских предприятий

По инициативе премьер-министра РФ Михаила Мишустина будут сняты российские санкции с украинского предприятия "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра Михаила Мишустина снять санкции с трех украинских предприятий. Об этом шла речь на сегодняшнем совещании Путина с членами правительства, пишет "Интерфакс".

По словам Мишустина, речь идет о предприятиях, которые ориентированы на экспорт в РФ и в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры после введения Украиной санкций против РФ. Эту тему он якобы обсуждал с лидером политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Глава российского правительства посчитал возможным разрешить поставки оборудования и продукции украинской компании "Брацлав", Барскому машиностроительному заводу (Винницкая область) и Рубежанскому картонному комбинату (Луганская область). Он подчеркнул, что интересы российских производителей будут соблюдены "в полной мере".

Путин предложил считать этот "первый шаг" "жестом доброй воли" российский стороны в отношениях с Украиной.

Россия с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ, которые ежегодно пересматриваются и дополняются.



10 апреля 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил расширение перечня товаров из России, на поставку которых в Украину введено эмбарго. В санкционный перечень внесли банки для консервирования, формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и т.д.



В ответ на решение украинского Кабмина 18 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. По его словам, с 1 июня нефть, нефтепродукты и уголь можно будет ввезти при наличии соответственного разрешения.

В ноябре 2018 года Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Всего в списке 68 компаний и 322 физических лица. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.