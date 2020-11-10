Российским СМИ не доверяют почти 80% украинцев – опрос

Доверие российские СМИ вызывают у 7,8% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Российским СМИ не доверяют 79,3% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

При этом доверие российские СМИ вызывают у 7,8% респондентов.

Также украинцы не доверяют государственному аппарату страны (чиновникам) – 79,4%, Верховной Раде (76,1%), судебной системе Украины (75,4%), правительству (74,8%), политическим партиям (73,2%), коммерческим банкам (73%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (72,5%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (71%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (70,3%), Высшему антикоррупционному суду (70,2%), прокуратуре (70%), Конституционному суду Украины (64,7%), Национальному банку (64,4%), Нацполиции (53,2%), Службе безопасности Украины (51%).

Украинским СМИ не доверяют 49,1% респондентов. В то же время 43% опрошенных – доверяют.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам Украины.