Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США в сфере борьбы с коррупцией

Госдепартамент США назвал бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку одним из лидеров, продемонстрировавших смелость в выявлении и борьбе с коррупцией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен учредил международную премию борцов с коррупцией, одним из лауреатов которой стал бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Премия была учредена, чтобы отметить лиц, "продемонстрировавших лидерство, смелость и влияние в предотвращении, выявлении и борьбе с коррупцией".

"Рябошапка начал процесс переаттестации тысяч украинских прокуроров и увольнения тех, кого считали коррумпированными или неэффективными. Инициатива продолжилась при его преемнике, несмотря на постоянные атаки со стороны заинтересованных сторон", – отметили в релизе.

В Госдепе подчеркнули, что процедуры, начатые Рябошапкой, рассматриваются международным сообществом как важный первый шаг в установлении независимости Генеральной прокуратуры Украины.

"На предыдущих должностях в правительстве он установил правовые рамки, которые установили украинскую антикоррупционную инфраструктуру, оставив мощное и прочное наследие, которое укрепило текущую борьбу Украины с коррупцией", – сказано в сообщении.

Кроме Рябошапки лауреатами премии Госдепа стали еще 11 борцов с коррупцией. Размер премии в сообщении не указан.

Рябошапка проработал на должности генпрокурора полгода. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры 29 августа 2019 года. 5 марта 2020 года Верховная Рада приняла постановление о недоверии ему. Зеленский заявил тогда, что Рябошапка не показал результат. Сейчас Офис генпрокурора возглавляет Ирина Венедиктова, которую президент назначил на эту должность 17 марта.

За всю историю Украины Рябошапка стал вторым генпрокурором, которому выразили недоверие в парламенте, отмечало Общественное движение "Чесно". Первым был Виктор Пшонка, за постановление об отставке которого в 2014 году Рада голосовала уже после его бегства в Россию.