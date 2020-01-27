Рютте извинился за действия правительства Нидерландов во время Холокоста

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, его страна не смогла стать "стражем справедливости и безопасности" во время Второй мировой войны и Холокоста.

Премьер-министр Нидерландов во время чествования памяти жертв Холокоста в Амстердаме 27 января впервые от имени правительства страны принес извинения за действия властей Нидерландов во время Второй мировой войны. Об этом пишет NL Times.

По словам Рютте, его страна не смогла стать "стражем справедливости и безопасности" во время войны.

Премьер похвалил чиновников, которые тогда выступили против оккупации, но отметил, что слишком многие "поступили так, как им сказали". По его словам, Нидерланды оказали "слишком мало защиты, слишком мало помощи, слишком мало признания".

Издание отметило, что во время Холокоста погибло около 102 тыс. евреев, которых отправили в концлагеря из Нидерландов.