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СБУ инициирует блокировку запрещенных российских приложений на сервисах Play Market и App Store

Служба безопасности Украины просит Google и Apple заблокировать распространение российских мобильных приложений, которые разработаны компаниями, находящимися под экономическими и другими санкциями.

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Речь идет о приложениях на Play Market и App Store
Речь идет о приложениях на Play Market и App Store
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"СБУ обратилась к компаниям Google, LLC и Apple Inc. в отношении распространения на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", – говорится в сообщении.

Также Служба безопасности обратилась с просьбой в Министерство иностранных дел Украины, чтобы украинские дипломаты проинформировали иностранных партнеров, работающих на территории государства, о соблюдении требований действующего законодательства.

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам ограничен с мая 2017 года на срок от одного до трех лет в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список среди прочих попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". 

На сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой отменить санкции в отношении российских соцсетей, однако Порошенко отказался ее удовлетворить. В ответе на петицию он подчеркнул, что "ВКонтакте" и Mail.Ru "широко использовались российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан".

14 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций против российских интернет-ресурсов.

Теги: СБУ, социальные сети, Google, Apple, запрет, приложение, Служба безопасности Украины
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