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Шевченко стал главой Нацбанка Украины, Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 16 июля.

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Ключевые новости четверга
Ключевые новости четверга
Фото: ЕРА; depositphotos.com

Новый председатель НБУ

Верховная Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины. "За" отдали голоса 332 народных депутата. 47-летний специалист ранее возглавлял "Укргазбанк".

Читайте в издании "ГОРДОН": Кто такой Кирилл Шевченко, возглавивший Нацбанк Украины

Другие кадровые назначения

За назначение бывшего руководителя Госкосмического агентства Украины Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности проголосовали 250 народных депутатов.

Новым главой Антимонопольного комитета стала Ольга Пищанская, ее назначение поддержали 255 парламентариев.

Новации в Избирательный кодекс

Рада скорректировала более 200 из 289 статей действующего Избирательного кодекса. Гражданская сеть "Опора" подвергла критике резкое изменение избирательной системы непосредственно перед началом местных выборов.

Праймериз "Слуги народа"

По итогам внутрипартийных праймериз "Слуги народа" кандидатом на пост мэра Киева от этой политсилы стала народный депутат Ирина Верещук. 

Зеленский о карантине

С продлением карантина дольше, чем на месяц, не стоит спешить, потому что "все уже устали". Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Инсценировали смерть чиновника

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что его заместитель Юрий Ботнар не выходит на связь и дома его нет. Выяснилось, что правоохранители инсценировали убийство Ботнара, чтобы задержать предполагаемого заказчика – депутата Черкасского горсовета.

Лондон обвиняет Москву

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года. В Москве назвали заявления министра "туманными".

Соперники Лукашенко объединились

В Беларуси штабы трех претендентов на пост президента – Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико – решили объединиться ради победы над Александром Лукашенко.

Теги: Верховная Рада, Беларусь, Черкассы, Великобритания, выборы, НБУ, Юрий Ботнар, Опора, карантин, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Олег Уруский, праймериз, Избирательный кодекс, Доминик Рааб, Кирилл Шевченко, Ольга Пищанская
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