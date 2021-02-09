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Штепа хочет, чтобы в ее защиту допросили Яценюка и Порошенко

Орджоникидзевский райсуд Харькова 9 февраля провел очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Она подала ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, среди которых экс-премьер-министр Арсений Яценюк и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Штепу обвиняют в пособничестве террористам на Донбассе
Штепу обвиняют в пособничестве террористам на Донбассе
Фото: Неля Игоревна Штепа / Facebook

Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которая фигурирует в деле о сепаратизме и создании террористической группы, заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, она хочет, чтобы на суде выступили экс-глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, бывший исполняющий обязанности главы Администрации Президента Сергей Пашинский, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Орджоникидзевский райсуд Харькова, где рассматривается дело Штепы, позволил допустить к допросу на судебном заседании всех свидетелей, заявленных как обвинением, так и защитой.

"При этом напоминаю: если свидетель по каким-то причинам не может прибыть, вы не лишены возможности заявить ходатайство о видеоконференции. Если свидетель не может прибыть или вы не можете его доставить, вы можете отказаться в любой момент от допроса этого свидетеля", – сказала судья Елена Глибко.

На заседании во вторник, 9 февраля, прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому в 2014 году Штепа, будучи мэром Славянска, действовала в интересах террористической организации, целью которой было свержение государственного строя и нарушение территориальной целостности Украины.

Также ей инкриминируется организация "референдума" о федерализации Донбасса и непротиводействие захвату административных зданий.

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространялась ни одна мера пресечения. 20 января 2021 года ее отправили под ночной домашний арест.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.

Теги: Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Валентин Наливайченко, Славянск, Сергей Пашинский, Сергей Тарута, Неля Штепа, война на Донбассе
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