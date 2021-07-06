Штепе избрали новую меру пресечения: личное обязательство

"Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Она является бессрочной", – сказал Шадрин.

Срок действия предыдущей меры пресечения, ночного домашнего ареста, истек еще 29 мая.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства.

Следующее заседание назначено на 13 июля. На нем планируется продолжить допрос свидетелей обвинения. Суду осталось допросить еще двух свидетелей обвинения, после чего он сможет перейти к допросу свидетелей защиты.

Контекст:

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее три года не распространялась ни одна мера пресечения. С 20 января до 19 марта 2021 года она находилась под ночным домашним арестом, 1 апреля суд избрал эту же меру пресечения – ее срок истек 29 мая.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается с самого начала в пятый раз.