"Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга. В Верховную Раду проходят пять партий – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 23% граждан, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следом идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (16%), "Европейская солидарность" (15%) и "Батьківщина" (14%).

Проходной барьер также преодолевает "Сила и честь" (7%).

Остальные партии набирают менее 5%. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" и партия наши – по 4%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 2%.

Опрос проводился с 18 по 28 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.