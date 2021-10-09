Стефанчук заявил, что "Слуга народа" "четко придерживается" идеологии партии

"Что касается идеологии партии, она была заявлена и четко придерживается. Это, во-первых, идеология объединения страны, идеология, в основе которой должен быть состоятельный, достойный украинец, и идеология определенных шагов, которые должны быть направлены на сшивание украинской нации", – сказал спикер.

По его словам, достигается ли эта идеология – "нужно смотреть уже по результатам сделанного".

Присутствующий в студии Разумков отметил, что он тоже принимал участие в создании идеологии "Слуги народа".

"Я что-то не помню, чтобы в программе партии было написано "отставка Разумкова". [...] Относительно реформ. Я думаю, что за два года, пока я был председателем Верховной Рады, было принято достаточное количество реформ", – подчеркнул вице-спикер Рады.