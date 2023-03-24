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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" в Полтавском горсовете предложит свою повестку дня без сомнительных вопросов – нардеп Устенко

Алексей Устенко: Мы за полную перезагрузку городских властей в Полтаве
Алексей Устенко: Мы за полную перезагрузку городских властей в Полтаве
Фото: Олексій Устенко / Facebook

Команда "Слуги народа" в Полтавском городском совете не будет участвовать в сессиях, повестка дня которых формируется с включением "спорных вопросов", и выступает за немедленное формирование новой повестки дня из проектов решений, не вызывающих сомнений, что их принятие будет исключительно в интересах полтавчан. С таким заявлением в своем Facebook выступил 24 марта народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

"Мы всегда разоблачали и выступали против злоупотреблений власти во главе с отстраненным судом за коррупцию полтавским городским головой Александром Мамаем. Полтава подошла к определяющему рубежу и находится перед важным выбором – либо город будет развиваться, либо все останется, как было раньше. Наша четкая позиция и наш выбор – Полтава должна избавиться от такого позорного явления, как "мамаевщина", и дальше развиваться так, чтобы стать городом, комфортным для всех, кто в нем живет. А не быть удобной "кормилицей" для кучки людей, приближенных к отстраненному городскому голове", – написал нардеп. 

Он заявил, что сторонники Мамая пытаются навязать в Полтаве сценарий "Мамай 2.0".

"Они хотят законсервировать ситуацию, прикрываясь популистскими лозунгами, и дальше ничего не менять в городе, а протаскивать все те же решения, которые были выгодны осужденному за коррупцию голове. В частности, и те решения, к которым был и есть интерес у правоохранителей. Принципиальная позиция команды "Слуги народа" – все, кто помогал раньше грабить Полтаву и полтавчан, не должны и дальше иметь возможность это делать. Мы за полную перезагрузку городских властей в Полтаве. Только после этого можно рассчитывать на то, что городские власти будут работать в интересах общества, а не для реализации коррупционных схем", – написал Устенко.

По словам политика, секретарь горсовета Андрей Карпов только на словах стремится к очищению власти, а на самом деле пытается протащить через горсовет "шкурные" вопросы.

"При этом Андрей Карпов в самых плохих традициях своего предшественника пытается спекулировать на вопросах поддержки военных. Он включает в повестку дня вместе со "шкурными" вопросами проекты решений, имеющих общественный вес и резонанс. Так он пытается поступить и на этом заседании сессии. Но эти манипуляции вокруг военных не пройдут. Отмечаем, что фракция "Слуга народа" всегда поддерживала и будет поддерживать украинских защитников. Однако мы не дадим манипулировать вопросами поддержки военных, чтобы организовать голосование за определенные вопросы, которые выгодны кучке людей, и продемонстрировать наличие большинства в горсовете. Шантаж со стороны Андрея Карпова и его политических соратников не пройдет", – подчеркнул народный депутат.

https://www.facebook.com/ustenko.oleksii/posts/pfbid02ccwSnkCnFnZ7QgjtUrWL9yJGxGa2VNXW4XZGq7tPdzXFjGeCUg4wc6xnE3J9Lzhfl

24 марта в Полтавском горсовете не состоялась запланированная сессия, так как на заседание пришли только 19 депутатов, для кворума необходимо минимум 22. Об этом сообщил сайт горсовета.

Контекст:

Мамай был мэром Полтавы в 2010–2018 годах, в 2020-м он снова выиграл выборы. Политик неоднократно попадал в скандалы.

4 декабря 2021 года в эфире телеканала "Наш" Мамай заявил, что на Донбассе друг с другом воюют США и Россия. "Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения (что касается политики), все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия", – сказал мэр. Мамай также выразил сожаление из-за того, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. "Очень жаль, что идет брат на брата", – добавил он.

После этого Мамай попал в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов".

22 декабря 2021 года депутаты Полтавского городского совета пытались отправить Мамая в отставку, но для этого не хватило шести голосов.

29 декабря 2022 года правоохранители сообщили Мамаю о подозрении в распространении сведений о размещении Вооруженных сил Украины. По данным Офиса генерального прокурора, чиновник на брифинге 15 декабря несанкционированно распространял информацию о дислокации подразделений ВСУ.

В СБУ уточнили, что эти сведения "не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами". 1 марта 2023 года обвинительный акт относительно Мамая был отправлен в суд, сообщала прокуратура Полтавской области.

2 марта Высший антикоррупционный суд Украины приговорил мэра Полтавы к пяти годам заключения условно в рамках другого уголовного производства – о трудоустройстве в коммунальную организацию женщин, которые выполняли у него дома домашнюю работу. Как доказало в суде следствие, в течение января 2021-го – марта 2022-го фиктивные работницы коммунальной организации получили из бюджета зарплату на общую сумму почти 572 тыс. грн, при этом они в реальности исполняли обязанности домработниц по двум адресам Мамая.

Теги: Полтава, депутаты, горсовет, политика, Слуга народа, Алексей Устенко, мэр, нардеп
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