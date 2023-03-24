"Слуга народа" в Полтавском горсовете предложит свою повестку дня без сомнительных вопросов – нардеп Устенко

"Мы всегда разоблачали и выступали против злоупотреблений власти во главе с отстраненным судом за коррупцию полтавским городским головой Александром Мамаем. Полтава подошла к определяющему рубежу и находится перед важным выбором – либо город будет развиваться, либо все останется, как было раньше. Наша четкая позиция и наш выбор – Полтава должна избавиться от такого позорного явления, как "мамаевщина", и дальше развиваться так, чтобы стать городом, комфортным для всех, кто в нем живет. А не быть удобной "кормилицей" для кучки людей, приближенных к отстраненному городскому голове", – написал нардеп.

Он заявил, что сторонники Мамая пытаются навязать в Полтаве сценарий "Мамай 2.0".

"Они хотят законсервировать ситуацию, прикрываясь популистскими лозунгами, и дальше ничего не менять в городе, а протаскивать все те же решения, которые были выгодны осужденному за коррупцию голове. В частности, и те решения, к которым был и есть интерес у правоохранителей. Принципиальная позиция команды "Слуги народа" – все, кто помогал раньше грабить Полтаву и полтавчан, не должны и дальше иметь возможность это делать. Мы за полную перезагрузку городских властей в Полтаве. Только после этого можно рассчитывать на то, что городские власти будут работать в интересах общества, а не для реализации коррупционных схем", – написал Устенко.

По словам политика, секретарь горсовета Андрей Карпов только на словах стремится к очищению власти, а на самом деле пытается протащить через горсовет "шкурные" вопросы.

"При этом Андрей Карпов в самых плохих традициях своего предшественника пытается спекулировать на вопросах поддержки военных. Он включает в повестку дня вместе со "шкурными" вопросами проекты решений, имеющих общественный вес и резонанс. Так он пытается поступить и на этом заседании сессии. Но эти манипуляции вокруг военных не пройдут. Отмечаем, что фракция "Слуга народа" всегда поддерживала и будет поддерживать украинских защитников. Однако мы не дадим манипулировать вопросами поддержки военных, чтобы организовать голосование за определенные вопросы, которые выгодны кучке людей, и продемонстрировать наличие большинства в горсовете. Шантаж со стороны Андрея Карпова и его политических соратников не пройдет", – подчеркнул народный депутат.

24 марта в Полтавском горсовете не состоялась запланированная сессия, так как на заседание пришли только 19 депутатов, для кворума необходимо минимум 22. Об этом сообщил сайт горсовета.