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Смешко: За то, что Украина отдала третий ядерный арсенал в мире, наша страна могла бы стать нобелевским лауреатом!

Наличие у Украины ядерного оружия повлияло бы на ее сотрудничество с другими странами, сказал бывший начальник Главного управления разведки Минобороны и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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Смешко: Любая диктаторская страна захочет нас сожрать
Смешко: Любая диктаторская страна захочет нас сожрать
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украина могла бы стать нобелевским лауреатом после того, как отдала третий ядерный арсенал в мире. Такое мнение бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"[Украина отдала] третий ядерный арсенал в мире. Мы искренне пошли навстречу. Ни одна страна в мире ничего подобного не делала. Ни одна. За это только нобелевским лауреатом могла бы наша страна стать. Страна – нобелевский лауреат! Ни одна страна мира подобного не делала. Если бы мы сейчас имели третий ядерный арсенал, разве так бы обстояли дела? И что, Запад получает колоссальную от нас инвестицию в свою оборону – мы снимаем угрозу. Но он на сегодняшний день подсказывает, что не надо быть сырьевым придатком, "из индустриальной страны не превращайтесь в сырьевой придаток", – сказал он.

Смешко убежден, что, если Украина хочет пойти по пути демократии, дружить можно только с демократическими странами мира, в том числе с Европейским союзом.

"Любая диктаторская страна захочет нас сожрать. Просто сожрать как государство, которое исчезнет. Все демократические страны мира – это потенциально не друзья, а наши коллеги. Ну, давайте: друзья. Но, с другой стороны, не надо иллюзий иметь. Они думают в первую очередь о своих народах. И мы должны думать прежде всего о своем народе", – заключил политик.

Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО? Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году. Согласно подписанному 5 декабря 1994 года Будапештскому меморандуму, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.

Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о нарушении договоренностей, данных Украине в рамках Будапештского референдума. От считает, что "в XXI веке до сих пор действуют традиции Средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Нобелевская премия, ядерное оружие, демократия, Игорь Смешко, агрессия, Алеся Бацман, Будапештский меморандум, безопасность, Евросоюз, Сила и честь, границы
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