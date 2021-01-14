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Смешко: Зеленский должен сказать: "Я хочу остаться порядочным человеком, поэтому давайте проведем досрочные парламентские выборы, а потом президентские"

Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что у власти в Украине находятся некомпетентные люди, и президент Владимир Зеленский должен инициировать досрочные выборы в стране.

Смешко: Им нужно сказать: "Мы влезли не в свое дело, мы некомпетентны. Ребята, простите нас"
Смешко: Им нужно сказать: "Мы влезли не в свое дело, мы некомпетентны. Ребята, простите нас"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко считает, что в Украине надо провести досрочные выборы. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По его мнению, у власти в Украине находятся некомпетентные люди, которых надо сменить. 

"Мы говорим о президенте, его большинстве в парламенте и сформированном Кабинете Министров или о хороших мальчиках? Мальчиках, которые сели не в свои кресла и увидели, что они не в состоянии запустить экономику, не в состоянии наполнить бюджет, не в состоянии побороть коррупцию и сделать верховенство право, не в состоянии подрихтовать государственные механизмы, которые не работают. Они говорят: "А что нам делать? Ну так оно и есть. Как делать, мы не знаем". Так давайте продадим то, что еще не распродано, и займем деньги! – сыронизировал Смешко. – Что им делать? Им нужно сказать: "Мы не в состоянии [что-то изменить], мы влезли не в свое дело, мы некомпетентны. Ребята, простите нас, давайте готовить следующие досрочные выборы [парламента]".

Бацман уточнила, речь идет только о парламентских выборах или о президентских тоже.

"Для начала – о парламентских. А если президент [Владимир Зеленский] так будет дальше себя вести... Если он хочет быть честным человеком, он должен сказать: "Я не представлял себе задачи, которые стоят перед страной. Я не представлял, что у меня нет кадрового резерва. Я не представлял, каких людей нужно подбирать... Ребята, вы меня простите, но я хочу остаться порядочным и честным человеком, поэтому давайте сначала парламентские выборы проведем, а потом, очевидно, надо готовить и досрочные президентские выборы", – предложил экс-глава СБУ.

Он убежден, что человек, "у которого есть честь и совесть", не может поступить иначе.

По мнению Смешко, об эффективности любой власти можно судить по следующим направлениям: экономика, армия, дипломатия, информационная политика, наука, культура, образование, экология и демография. 

"Это показатели, по которым нужно судить. Они не улучшаются. Все разговоры в течение двух лет [сводятся к следующему]: "А что нам делать?" – возмутился он.

Интервью со Смешко выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00 

Последние президентские и парламентские выборы состоялись в Украине в 2019 году. Президентские были очередными, а парламентские – досрочными. На президентских выборах победу одержал актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский. Во втором туре за него проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%. По итогам парламентских выборов в Верховную Раду прошло пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,1%, партия "Голос" – 5,82%.

По данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" проводила в начале января 2021 года, Зеленский опять победил бы на выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. За него готовы проголосовать 26,2% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с кандидатом. На втором месте – сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (16,6%), на третьем – Порошенко (13,3%). В партийном рейтинге тоже по-прежнему лидирует пропрезидентская сила "Слуга народа", ее поддерживает 21,6% респондентов. Пятипроцентный барьер на выборах также преодолели бы "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17,4%), "Европейская солидарность" (14,5%), "Батьківщина" (10,9%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,7%) и Радикальная партия (5,6%). 

Очередные президентские выборы должны состояться в 2024 году, а парламентские – в 2023-м или 2024-м. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, выборы, коррупция, армия, экономика, Игорь Смешко, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, парламент, досрочные выборы
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