СМИ назвали самые громкие расследования Госфискальной службы об уклонении от уплаты налогов

В конце января Верховная Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься расследованием преступлений в сфере экономики. Пока он не вступил в силу, но агентство УНИАН проанализировало работу Госфискальной службы и налоговой милиции, которые сейчас расследуют такие нарушения.

Глава Госфискальной службы Украины Вадим Мельник 3 февраля анонсировал передачу Бюро экономической безопасности уголовных производств, которые будут подследственны новому органу после запуска его работы.

"Убежден, что мы консолидируем все усилия и подготовим упоминавшиеся материалы и наработки на высоком профессиональном уровне. Ведь ГФС Украины имеет не только положительный опыт борьбы с экономической преступностью и значительные достижения в этой сфере, а и концептуальное видение новых алгоритмов работы, которые, на мой взгляд, стоило бы ввести и в работе Бюро", – сказал Мельник, его цитирует пресс-служба ГФС.

Верховная Рада 28 января приняла закон о Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься расследованием преступлений в сфере экономики. Закон еще не подписан, но после вступления его в силу налоговая милиция будет ликвидирована.

В преддверии изменений агентство УНИАН проанализировало деятельность ГФС и налоговой милиции и собрало топ-5 самых громких расследований ведомства за период 2020 – 2021 годов.

Производство об уклонении от уплаты налога на прибыль предприятием, которое занималось продажей природного газа. ГФС летом 2020 года направила в Офис генерального прокурора материалы уголовного производства по факту уклонения от уплаты налога на общую сумму 285,3 млн грн; убытки государству удалось вернуть, пишет агентство; Возможное уклонение от уплаты налогов сетью пиццерий. В декабре 2020 года сотрудники Госфискальной службы в Киевской области разоблачили менеджмент одной из сетей пиццерий. По данным следствия, группа вела свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильной питания под известным международным брендом. Объем налогов, не поступивших в бюджет, оценивают в 75 млн грн. В январе 2021 года в Запорожье правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению табачных изделий в промышленных масштабах. Речь идет о нелегальном производстве смесей для кальянов. Продукция предназначалась для сбыта через мобильные приложения и торговые киоски на территории Запорожья. Продажа осуществлялась без документов о качестве и безопасности подакцизной продукции. Ориентировочная общая стоимость табачных смесей составляет около 15 млн грн. Налоговая милиция Днепропетровской области в январе 2021 наложила арест на солнечную электростанцию стоимостью 310 млн. грн. Должностные лица предприятия путем "безосновательного завышения валовых расходов при использовании солнечной электростанции, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах". Ущерб государству, с учетом штрафных санкций, составляет около 32 млн. В феврале 2021 сотрудники ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность двух центров минимизации платежей в бюджет, которые предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в наличность. Злоумышленники обеспечивали документальное прикрытие бестоварных операций и незаконно формировали налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора экономики. Вознаграждение за конвертацию составляло 3–10% от суммы. По данным следствия, за период с 2017–2020 годов через фиктивные фирмы, которых было больше 20-ти, прогнали 510 млн. грн.

ГФС была создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов, которое, в свою очередь, указом президента от 24 декабря 2012 года объединило в себе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Деятельность ГФС координируется правительством.

Кабинет Министров Украины в декабре 2018 года разделил ГФС на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

Кабинет Министров назначил Мельника главой Государственной фискальной службы 21 декабря. Мельник сменил на этой должности Дмитрия Сосиновича, назначенного менее месяца назад – 25 ноября.

Мельник в качестве эксперта принимал участие в разработке концепции по созданию единого правоохранительного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, которая легла в основу законопроекта о создании Бюро экономической безопасности.