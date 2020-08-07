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Совет Нацбанка Украины назначил нового замглавы регулятора

Алексей Шабан, назначенный заместителем главы Национального банка Украины, до этого 24 года работал в "ПриватБанке", сообщает пресс-служба НБУ.

Кандидатуру Алексея Шабана для назначения совету Национального банка подал глава НБУ Кирилл Шевченко
Кандидатуру Алексея Шабана для назначения совету Национального банка подал глава НБУ Кирилл Шевченко
Фото: bank.gov.ua

Совет Национального банка Украины назначил Алексея Шабана заместителем главы регулятора Кирилла Шевченко. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба НБУ.

На этой должности Шабан будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Кандидатуру Шабана для назначения совету Национального банка подал глава НБУ.

"Алексей Шабан – опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора. Уверен, он приумножит достижения регулятора в плоскости развития безналичных расчетов и сможет способствовать развитию инновационности финсектора и увеличению доступности финансовых услуг для украинцев", – сказал Шевченко

Алексей Шабан с февраля 2020 года работает директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины. За это время его команда запустила коммерческую модель использования системы Bank ID НБУ и расширила круг ее участников, внедрила в работу системы электронных платежей Национального банка почти в круглосуточном режиме – 23/7.

До прихода в Национальный банк Шабан более 24 лет работал в "ПриватБанке".

3 июля с должности главы Нацбанка уволили Якова Смолия. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Верховная Рада Украины 16 июля назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко новым руководителем Национального банка Украины.

31 июля совет Нацбанка уволил заместителя председателя НБУ Сергея Холода.

Теги: Украина, ПриватБанк, Нацбанк, финансы, Кирилл Шевченко
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