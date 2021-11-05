Сразу три партии почти догнали "Слугу народа" в парламентском рейтинге – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 18% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

При этом за последний месяц провластная политическая сила потеряла 5 процентных пунктов – в сентябре за нее готовы были проголосовать 23% опрошенных.

Из-за падения рейтинга "Слуги народа" к ней приблизились сразу три партии: "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – по 16%, а также "Европейская солидарность" (15%).

Проходной барьер преодолевают "Сила и честь" (7%) и партия "Наши" (6%).

Остальные партии набирают менее 5%. В частности, "Украинская стратегия Гройсмана" – 3%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1%.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.