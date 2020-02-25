Срок безвизового пребывания украинцев в Монголии и Аргентине увеличится вдвое с 14 марта

Граждане Украины смогут въезжать в Монголию и Аргентину без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней в году, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Ранее украинцы могли находиться без виз на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение одного года Фото: dpsu.gov.ua

С 14 марта вдвое увеличивается срок пребывания украинцев в Монголии и Аргентине. Об этом 24 февраля проинформировала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Согласно новым правилам, граждане Украины могут находиться в Аргентине без виз 90 дней в течение 180 дней. Раньше это было 90 дней в течение календарного года.

"Аналогичное упрощение взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины", – добавили в ведомстве.

#Україна та #Аргентина зміцнюють двосторонні зв'язки: з 14 березня 2020р. удвічі збільшується строк безвізового перебування громадян України на території Аргентини.



pic.twitter.com/FQinlE8Ojs — MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) February 24, 2020

25 февраля Кабмин Украины утвердил протоколы между правительствами Монголии и Аргентины, предусматривающие увеличение срока безвизового пребывания украинцев в этих странах.

По итогам 2019 года Украина опустилась на две строчки в мировом рейтинге паспортов, заняв 43-е место, говорится в обновленном рейтинге паспортов компании Henley & Partners. Общее количество стран, которые без визы или с визой по прибытии могут посещать граждане Украины, достигло 128.