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Срок безвизового пребывания украинцев в Монголии и Аргентине увеличится вдвое с 14 марта

Граждане Украины смогут въезжать в Монголию и Аргентину без виз на срок до 90 дней в течение 180 дней в году, рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

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Ранее украинцы могли находиться без виз на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение одного года
Ранее украинцы могли находиться без виз на территории Монголии и Аргентины 90 дней в течение одного года
Фото: dpsu.gov.ua

С 14 марта вдвое увеличивается срок пребывания украинцев в Монголии и Аргентине. Об этом 24 февраля проинформировала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Согласно новым правилам, граждане Украины могут находиться в Аргентине без виз 90 дней в течение 180 дней. Раньше это было 90 дней в течение календарного года.

"Аналогичное упрощение взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины", – добавили в ведомстве.

25 февраля Кабмин Украины утвердил протоколы между правительствами Монголии и Аргентины, предусматривающие увеличение срока безвизового пребывания украинцев в этих странах.

По итогам 2019 года Украина опустилась на две строчки в мировом рейтинге паспортов, заняв 43-е место, говорится в обновленном рейтинге паспортов компании Henley & Partners. Общее количество стран, которые без визы или с визой по прибытии могут посещать граждане Украины, достигло 128.

Теги: Украина, правительство, Аргентина, безвизовый режим, украинцы, Монголия
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