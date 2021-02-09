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ПОЛИТИКА

Сроки следствия нарушены, вина не доказана: дело "Роттердам плюс" должно быть раз и навсегда закрыто – экс-генпрокурор

Дело "Роттердам плюс" изначально имело политическую окраску и отождествлять его с правовыми нормами уже бесполезно, считает бывший генеральный прокурор Святослав Пискун.

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Пискун: На мой взгляд, это может продолжаться бесконечно, если свое окончательное слово не заявит генеральный прокурор Украины
Пискун: На мой взгляд, это может продолжаться бесконечно, если свое окончательное слово не заявит генеральный прокурор Украины
Фото: lawyersunion.org.ua

Следственные органы не смогли в предусмотренный законом срок установить вину подозреваемых по делу "Роттердам плюс", поэтому дело должно быть на законных основаниях раз и навсегда закрыто. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Святослав Пискун в эфире телеканала "Украина 24".

"Если государство не сумело, не смогло в силу своей непрофессиональности, в силу недостатков каких-то доказать вину человека, дело должно быть закрыто, вечных преследований не бывает. Поэтому я настаиваю на том, что если нарушен срок следствия, не доказана вина кого-либо или участие человека в совершении преступления, то дело должно быт закрыто на законных основаниях", – сообщил Пискун.

Он отметил, что дело "Роттердам плюс" изначально имело политическую окраску и отождествлять его с правовыми нормами уже бесполезно.

"На мой взгляд, это может продолжаться бесконечно, если свое окончательное слово не заявит генеральный прокурор Украины. Она уже говорила об этом, и она уже высказала свое мнение. И это мнение совпало с решением суда. Поэтому мне кажется, что Ирина Валентиновна [Венедиктова] должна все-таки разобраться с теми работниками из Генпрокуратуры и следствия, которые игнорируют ее мнение как генерального прокурора Украины", – добавил экс-генпрокурор.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

27 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела с 25 января сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

Теги: Святослав Пискун, расследование, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, суд, Ирина Венедиктова, ВАКС
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