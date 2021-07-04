Старая мебель и облупившаяся стена. Спивак показал "современную больницу" в Киеве

По словам Спивака, это интерьер одной из столичных больниц Фото: Дмитрий Спивак / Facebook

На фото виден старый письменный стол, накрытый скатертью, и стены, облицованные кафелем. С одной стены несколько плиток отпало.

"Современная украинская больница. И это в центре столицы. Про периферию и говорить не хочется. Выживают за счет спонсоров и меценатов. Врачи пашут за копейки. Интернета и современного диагностического оборудования нет в половине лечебных учреждений", – написал он.

Спивак высказал убеждение, что в селах "еще печальнее".

Он не уточнил, в какой из столичных больниц сделан снимок и что за помещение там запечатлено, но в комментариях к посту подчеркнул, что это центр Киева.

По словам Спивака, на фото – последствия коррупции в Министерстве здравоохранения, так как он написал, что "собрал бы в одном месте всех министров здравоохранения, которые поголовно миллионеры, их замов и помощников и посадил бы лет на 20 с конфискацией всего украденного до третьей тещи".

"С...ки, миллиарды выделяются на медицину ежегодно. Миллиарды. Уроды. Мрази", – добавил он.