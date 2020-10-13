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Степанов об умерших от COVID-19: Некоторые считали, что это мировой заговор

Часть жертв COVID-19 в Украине могли бы жить с диабетом и другими сопутствующими заболеваниями, если бы соблюдали меры предосторожности, считает глава Минздрава Максим Степанов.

Степанов призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила
Степанов призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила
Фото: moz.gov.ua

Среди украинцев, умерших от коронавирусной инфекции, были и те, кто игнорировал карантинные ограничения. Такое мнение 13 октября на брифинге выразил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вдумайтесь в эти цифры – 107 летальных случая у нас за сутки... Некоторая часть из них тоже считала, что это не нужно, что не нужно носить маски. Некоторые считали, наверное, что "ковида" нет, что это все какие-то придумки, это какой-то мировой заговор", – сказал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что среди умерших были страдавшие сопутствующими заболеваниями типа сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, но они "могли бы жить и дальше", если бы не появился COVID-19.

Степанов призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры предосторожности.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончались 5122 пациента с COVID-19, вылечились 116 562 человека.

Теги: карантин, жертвы, диабет, украинцы, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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