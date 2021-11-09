Суд Харькова отказал Добкину в пересчете голосов на выборах мэра

В частности, без удовлетворения остались иски к ТИК в Новобаварском, Слободском, Основянском и Индустриальном районах. Там, по словам адвоката, были выявлены разногласия почти в 2 тыс. голосов в пользу Терехова.

Адвокат считает, если бы суд удовлетворил иски Добкина, пересчет голосов должен был повлиять на решение о проведении второго тура выборов городского головы.

"Считаем, что решения суда имеют формальные признаки. Наши наблюдатели установили, что цифры по Терехову в протоколах УИК меньше, а цифры других кандидатов – больше. При этом два судьи сказали, что больше доверяют протоколам УИК, а третья, хотя и констатировала разные цифры в протоколах УИК, сослалась на то, что установление факта подделки протоколов не входит в компетенцию суда. При этом Избирательный кодекс утверждает, что в случае установления разногласий нужно принимать решение о пересчете голосов", – говорит Родзинский.

По его словам, в течение двух дней все четыре решения суда будут обжалованы в апелляции.