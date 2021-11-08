ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Харькове суд трижды за день отказал "Опоре" в пересчете голосов на выборах мэра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В суде заявили, что Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов
В суде заявили, что Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов
Фото: depositphotos.com (архив)

Харьковский окружной административный суд 7 ноября трижды за день отказал гражданской сети "Опора" в удовлетворении исков о пересчете голосов на выборах мэра города. Об этом из зала суда сообщило Общественное.

Представитель сети Николай Зинченко оспаривал подсчеты голосов в Холодногорском, Новобаварском и Основянском районах. На ряде участков сеть зафиксировала фальсификации в пользу кандидата Игоря Терехова, которого территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила мэром Харькова.

Истец теперь должен заплатить 3632 гривны судебного сбора, отметила судья. 

На сайте "Опоры" отмечается, что суд отказал в удовлетворении исков к территориальным избирательным комиссиям, несмотря на то, что признал расхождение в протоколах. Основанием для отказа стало то, что Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов. 

При рассмотрении иска по Новобаварскому району судья также отметил в решении, что "установление фактов фальсификаций не входит в компетенцию административного суда". 

В решении относительно Холодногорской ТИК указывается, что имеющиеся в материалах дела документы могут свидетельствовать о нарушении избирательного законодательства, что является основанием для направления этих материалов в полицию. 

"Опора" планирует подать апелляции на решения суда. 

Контекст:

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы мэра. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов

Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Гражданская сеть "Опора" заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила результаты подсчетов, согласно которым и. о. мэра Игорь Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов.

"Опора", а также занявший второе место кандидат Михаил Добкин решили обжаловать результаты выборов.

По информации Центральной избирательной комиссии на 5 ноября, в судах находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке.

Теги: Харьков, выборы, Опора, фальсификации, голосование, Избирательный кодекс, административный суд, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
  "Ну все, азарта смотреть это шоу больше нет". Солистка Kazka Зарицкая покинула "Танцы со звездами"
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Моя любовь со мной!" Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
Видео, как 48-летняя супермодель Хайди Клум засветила лобок, набрало почти 500 тыс. просмотров
Видео, как 48-летняя супермодель Хайди Клум засветила лобок, набрало почти 500 тыс. просмотров
"Просто обалденно красивая". Жанна Бадоева показала ноги в облегающих брюках и на высоких каблуках
"Просто обалденно красивая". Жанна Бадоева показала ноги в облегающих брюках и на высоких каблуках
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин стал моделью и принял участие в показе Gucci
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин стал моделью и принял участие в показе Gucci
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад
"Первое, что видит унитаз во время похмелья". Мэттью Макконахи запутал сеть новым фото
"Первое, что видит унитаз во время похмелья". Мэттью Макконахи запутал сеть новым фото
Стужук в зверином микробикини показала, как делает упражнение вакуум
Стужук в зверином микробикини показала, как делает упражнение вакуум
"Сейчас ослепну от твоей красоты". Ефросинина засветила длинные ноги в платье с глубоким разрезом
"Сейчас ослепну от твоей красоты". Ефросинина засветила длинные ноги в платье с глубоким разрезом
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (190949)
2
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (167698)
3
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (88507)
4
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (69626)
5
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе (57714)
6
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов (56092)
7
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (32102)
8
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео (23648)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS