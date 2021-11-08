В Харькове суд трижды за день отказал "Опоре" в пересчете голосов на выборах мэра

В суде заявили, что Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов Фото: depositphotos.com (архив)

Представитель сети Николай Зинченко оспаривал подсчеты голосов в Холодногорском, Новобаварском и Основянском районах. На ряде участков сеть зафиксировала фальсификации в пользу кандидата Игоря Терехова, которого территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила мэром Харькова.

Истец теперь должен заплатить 3632 гривны судебного сбора, отметила судья.

На сайте "Опоры" отмечается, что суд отказал в удовлетворении исков к территориальным избирательным комиссиям, несмотря на то, что признал расхождение в протоколах. Основанием для отказа стало то, что Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов.

При рассмотрении иска по Новобаварскому району судья также отметил в решении, что "установление фактов фальсификаций не входит в компетенцию административного суда".

В решении относительно Холодногорской ТИК указывается, что имеющиеся в материалах дела документы могут свидетельствовать о нарушении избирательного законодательства, что является основанием для направления этих материалов в полицию.

"Опора" планирует подать апелляции на решения суда.