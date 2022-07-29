"Житомирского стрелка", обвиняемого в убийстве семи человек, суд отпустил под домашний арест – родственники погибшего

Основанием для смены меры пресечения, по их словам, стало состояние здоровья обвиняемого.

"Адвокаты Захаренко протолкнули изменение меры пресечения по содержанию под стражей на домашний арест, ссылаясь якобы на неудовлетворительное состояние Захаренко Анатолия, два года назад ночью подло убившего моего отца, старшего сержанта НГУ Вульчина Виталия и шесть его побратимов", – написал сын одного из погибших Максим Вульчин.

По его словам, обвиняемый заявлял о серьезных проблемах со здоровьем, но в то же время подавал ходатайство о том, чтобы "выпустить его воевать".

Жена погибшего Виталия Вульчина Инна Вульчин сообщила, что, по словам адвокатов обвиняемого, у него был инфаркт, последствия которого не лечат в СИЗО.

"Мы до последнего не верили, что это произойдет, но та сторона методически несколько месяцев срывала и затягивала заседание, так что рассмотрение по делу не происходило. Варианты жалоб на здоровье были разные, это был цирк, но сегодня убийца добился того, чего больше всего хотел", – написала она.

Еще в 2021 году подозреваемый просил смягчить ему меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и необходимостью лечиться, но суд отказывал в этом и продлевал арест.