ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд решил объявить в международный розыск троих экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО во время обмена в 2019 году

Святошинский райсуд Киева установил, что обвинения против экс-беркутовцев Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко не могут считаться политически мотивированными.

Определение суда прокуроры должны передать в украинское бюро Интерпола
Определение суда прокуроры должны передать в украинское бюро Интерпола
Фото: Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel / Facebook

Святошинский райсуд Киева 20 октября решил объявить в международный розыск бывших бойков спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, которые были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей во время обмена удерживаемыми лицами в декабре 2019 года. Об этом сообщила в Facebook адвокатская совещательная группа, которая представляет интересы потерпевших.

"Суд постановил объявить Аброськина, Зинченко и Янишевского в международный розыск. Суд акцентировал, что обвинение не может считаться политически мотивированным, поскольку инкриминируются насильственные преступления против жизни и здоровья, в частности многочисленные убийства и совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств способна убедить независимого наблюдателя, что обвиняемые действительно могли совершить инкриминируемые действия, не прибегая к тонкостям квалификации. А уклонения обвиняемых от суда состоялась именно на той стадии, когда они имели возможность объявить свою версию событий и опровергнуть версию обвинения. При этом действовала минимальная возможная мера пресечения – личное обязательство", – говорится в сообщении.

Суд подчеркнул, что обвиняемые будут считаться объявленными в международный розыск с дня принятия компетентными органами международной юрисдикции соответствующего решения. Поэтому суд поручил прокурорам направить определение в украинкое бюро Интерпола, а оно – в центральное бюро организации.

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/1812725788875334

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" Зинченко, Аброськина, Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, в том числе пятерых экс-беркутовцевВ Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

8 февраля адвокат Александр Горошинский сообщил, что Тамтура и Маринченко вернулись в КиевОни хотят доказать свою невиновность, так как уверены, что "не совершали преступлений". Общественная организация "Семьи героев Небесной сотни" выразила возмущение этим фактом.

Теги: Евромайдан, Беркут, розыск, Сергей Зинченко, Революция достоинства, Павел Аброськин, Олег Янишевский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Mattel выпустила две куклы Барби в честь Шиффер
Mattel выпустила две куклы Барби в честь Шиффер
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца
Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье
Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Умерла актриса Скобцева
Умерла актриса Скобцева
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
  "Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS