Суд решил объявить в международный розыск троих экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО во время обмена в 2019 году

Святошинский райсуд Киева установил, что обвинения против экс-беркутовцев Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко не могут считаться политически мотивированными.

Святошинский райсуд Киева 20 октября решил объявить в международный розыск бывших бойков спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, которые были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей во время обмена удерживаемыми лицами в декабре 2019 года. Об этом сообщила в Facebook адвокатская совещательная группа, которая представляет интересы потерпевших.

"Суд постановил объявить Аброськина, Зинченко и Янишевского в международный розыск. Суд акцентировал, что обвинение не может считаться политически мотивированным, поскольку инкриминируются насильственные преступления против жизни и здоровья, в частности многочисленные убийства и совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств способна убедить независимого наблюдателя, что обвиняемые действительно могли совершить инкриминируемые действия, не прибегая к тонкостям квалификации. А уклонения обвиняемых от суда состоялась именно на той стадии, когда они имели возможность объявить свою версию событий и опровергнуть версию обвинения. При этом действовала минимальная возможная мера пресечения – личное обязательство", – говорится в сообщении.

Суд подчеркнул, что обвиняемые будут считаться объявленными в международный розыск с дня принятия компетентными органами международной юрисдикции соответствующего решения. Поэтому суд поручил прокурорам направить определение в украинкое бюро Интерпола, а оно – в центральное бюро организации.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" Зинченко, Аброськина, Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, в том числе пятерых экс-беркутовцев. В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

8 февраля адвокат Александр Горошинский сообщил, что Тамтура и Маринченко вернулись в Киев. Они хотят доказать свою невиновность, так как уверены, что "не совершали преступлений". Общественная организация "Семьи героев Небесной сотни" выразила возмущение этим фактом.