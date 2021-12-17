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ПОЛИТИКА

"Угрожает реинтеграции оккупированных территорий". Независимый медиасовет раскритиковал планы запустить ток-шоу с Пальчевским на госканале "Дом"

В медиасовете заявляют, что Пальчевский имеет "сомнительную репутацию и ярко выраженные пророссийские взгляды"
В медиасовете заявляют, что Пальчевский имеет "сомнительную репутацию и ярко выраженные пророссийские взгляды"
Фото: Андрей Пальчевский / Facebook

Независимый медиасовет заявил, что ток-шоу с политиком Андреем Пальчевский дискредитирует государственный телеканал "Дом" и может представлять угрозу реинтеграции оккупированных территорий. Заявление опубликовано 16 декабря на сайте совета.

В медиасовете заявляют, что Пальчевский имеет "сомнительную репутацию и ярко выраженные пророссийские взгляды".

В организации напомнили, что Пальчевский окончил Военный институт иностранных языков в Москве, шесть лет служил военным переводчиком в Лаосе и получил звание майора советской армии. Также он баллотировался в Государственную думу России от Партии любителей пива и является совладельцем компании Eurolab вместе с гражданином России.

Как свидетельствует мониторинг "Детектора медиа", во время президентских выборов 2019 года Пальчевский был вторым самым популярным гостем каналов NewsOne и "112 Украина": появился на 51% эфиров. С 23 июня по 25 августа 2020-го он не пропустил ни одного выпуска ток-шоу "Пульс" на "112 Украина". Кроме этого, Пальчевского регулярно звали на интервью, специальные проекты и неполитические шоу так называемых "каналов Медведчука" накануне местных выборов.

"Независимый медиасовет считает, что с таким пророссийским бэкграундом следующим проектом Андрея Пальчевского не может быть шоу на канале "Дом". За последние три года он работал только на манипулятивных и низкокачественных медиа, а значит, запятнает своей профессиональной репутацией государственного вещателя. Прошлое Пальчевского ярко контрастирует с миссией канала "Дом" – сопротивлением российской пропаганде. Ведь Андрей Пальчевский сам продвигал пророссийские нарративы", – уверены в медиасовете.

Независимый медийный совет – это общественный консультативный и экспертный орган, призванный продвигать высокие профессиональные стандарты журналистики и саморегулирования в украинских медиа через выводы, комментарии и рекомендации. Совет рассматривает спорные ситуации по несоблюдению медийного законодательства, международных стандартов освещения информации в медиа, а также нарушение норм журналистской этики.

Медиасовет был основан пятью медийными общественными организациями: "Институт Медиа Права" (с апреля 2016 года – "Центр демократии и верховенства права"), "Институт массовой информации", "Интерньюз-Украина", "Телекритика" (с апреля 2016-го – ОО "Детектор медиа") и "Фонд "Общество" – и состоит из 15 членов.

Контекст:

Пальчевский находится в базе "Миротворца" как провокатор, который нарушает законодательство Украины о гражданстве путем получения второго гражданства. У него, по информации портала, есть паспорта Украины и России. Шоумен принимает участие "в информационной спецоперации по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации государственных институтов", говорится в его профиле.

На украинском телевидении работает с 2011 года. По информации Kyiv Post, он является совладельцем клиники Eurolab.

По официальным данным, Пальчевский получил украинское гражданство в августе 2009 года, а в сентябре 2009 года подал декларацию об отказе от гражданства РФ, писало LB.ua в 2010 году со ссылкой на информацию правительства. В то же время тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович отмечал, что согласно российским законам такая декларация не прекращает гражданства России. В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта тогда утверждали, что "Пальчевский является гражданином Украины и не является гражданином никакого другого государства".

19 октября 2020 года издание "Цензор.НЕТ" выпустило расследование о Пальчевском. По данным журналистов, все дети бизнесмена были рождены на территории России, в РФ живет его брат с женой, которые в соцсетях размещают пропутинские и "крымнашистские" материалы, а его племянник – член "Единой России". Издание не смогло установить, вышел ли Пальчевский из российского гражданства, и отметило, что "вопросы о своем паспорте/паспортах Пальчевский, как правило, забалтывает или закрикивает". 22 октября издание опубликовало информацию о наличии у Пальчевского действующего паспорта гражданина РФ.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон высказывал предположение, что Пальчевский до сих пор работает на российские спецслужбы, и призвал украинские спецслужбы обнародовать информацию об этом.

Теги: СМИ, журналисты, ток-шоу, Андрей Пальчевский, телеканал Дом
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