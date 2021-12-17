"Угрожает реинтеграции оккупированных территорий". Независимый медиасовет раскритиковал планы запустить ток-шоу с Пальчевским на госканале "Дом"

В медиасовете заявляют, что Пальчевский имеет "сомнительную репутацию и ярко выраженные пророссийские взгляды".

В организации напомнили, что Пальчевский окончил Военный институт иностранных языков в Москве, шесть лет служил военным переводчиком в Лаосе и получил звание майора советской армии. Также он баллотировался в Государственную думу России от Партии любителей пива и является совладельцем компании Eurolab вместе с гражданином России.

Как свидетельствует мониторинг "Детектора медиа", во время президентских выборов 2019 года Пальчевский был вторым самым популярным гостем каналов NewsOne и "112 Украина": появился на 51% эфиров. С 23 июня по 25 августа 2020-го он не пропустил ни одного выпуска ток-шоу "Пульс" на "112 Украина". Кроме этого, Пальчевского регулярно звали на интервью, специальные проекты и неполитические шоу так называемых "каналов Медведчука" накануне местных выборов.

"Независимый медиасовет считает, что с таким пророссийским бэкграундом следующим проектом Андрея Пальчевского не может быть шоу на канале "Дом". За последние три года он работал только на манипулятивных и низкокачественных медиа, а значит, запятнает своей профессиональной репутацией государственного вещателя. Прошлое Пальчевского ярко контрастирует с миссией канала "Дом" – сопротивлением российской пропаганде. Ведь Андрей Пальчевский сам продвигал пророссийские нарративы", – уверены в медиасовете.

Независимый медийный совет – это общественный консультативный и экспертный орган, призванный продвигать высокие профессиональные стандарты журналистики и саморегулирования в украинских медиа через выводы, комментарии и рекомендации. Совет рассматривает спорные ситуации по несоблюдению медийного законодательства, международных стандартов освещения информации в медиа, а также нарушение норм журналистской этики.

Медиасовет был основан пятью медийными общественными организациями: "Институт Медиа Права" (с апреля 2016 года – "Центр демократии и верховенства права"), "Институт массовой информации", "Интерньюз-Украина", "Телекритика" (с апреля 2016-го – ОО "Детектор медиа") и "Фонд "Общество" – и состоит из 15 членов.