Украина открыта для бизнеса, но не для олигархического влияния – Зеленский о принятии Радой закона о деолигархизации

Украина сделала еще один шаг к тому, чтобы избавиться от олигархического влияния, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Приветствую принятие парламентом моего законопроекта о деолигархизации №5599! Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Спасибо всем депутатам за поддержку!" – отметил Зеленский.

Вітаю ухвалення @ua_parliament мого законопроекту про деолігархізацію #5599! Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу на чиновників, політиків і медіа. Сьогодні ми зробили ще один крок до того, щоб його позбутися. Дякую всім депутатам за підтримку! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2021

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на заседании 23 сентября. За законопроект проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых.

229 голосов дали нардепы от "Слуги народа", при этом один представитель фракции, нардеп Людмила Буймистер проголосовала против. Также за законопроект голосовали представители "Голоса" (11 нардепов), депутатских групп "За майбутнє" (18), "Довіра" (15) и внефракционные (6).