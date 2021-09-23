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Украина открыта для бизнеса, но не для олигархического влияния – Зеленский о принятии Радой закона о деолигархизации

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Украина сделала еще один шаг к тому, чтобы избавиться от олигархического влияния, отметил Зеленский
Украина сделала еще один шаг к тому, чтобы избавиться от олигархического влияния, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие Верховной Радой закона о деолигархизации. Об этом глава государства написал в Twitter 23 сентября.

"Приветствую принятие парламентом моего законопроекта о деолигархизации №5599! Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Спасибо всем депутатам за поддержку!" – отметил Зеленский.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на заседании 23 сентября. За законопроект проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых.

229 голосов дали нардепы от "Слуги народа", при этом один представитель фракции, нардеп Людмила Буймистер проголосовала против. Также за законопроект голосовали представители "Голоса" (11 нардепов), депутатских групп "За майбутнє" (18), "Довіра" (15) и внефракционные (6).

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

К законопроекту подали более 1200 правок. На сегодняшнем заседании голосование по ним проходило по сокращенной процедуре.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. До этого в комиссии "настаивали" не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, политика, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, олигархи, голосование, президент, заседание, нардеп
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