Украина ожидает визитов Шольца и Штайнмайера в Киев – Офис президента

Сибига заявил об "усилении динамики" в отношениях Украины и Германии Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

"Хочу подчеркнуть усиление динамики наших отношений с Германией. У президента [Украины Владимира Зеленского] состоялся телефонный разговор с президентом [ФРГ Франком-Вальтером] Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президента Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцем. Это чрезвычайно важно", – сказал Сибига.

Он заявил, что у руководства Украины и Германии есть "ясное понимание общих интересов".

"Есть совместные оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров – и президента, и канцлера – в Киев", – добавил Сибига.