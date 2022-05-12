Украина ожидает визитов Шольца и Штайнмайера в Киев – Офис президента

"Хочу подчеркнуть усиление динамики наших отношений с Германией. У президента [Украины Владимира Зеленского] состоялся телефонный разговор с президентом [ФРГ Франком-Вальтером] Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президента Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцем. Это чрезвычайно важно", – сказал Сибига.
Он заявил, что у руководства Украины и Германии есть "ясное понимание общих интересов".
"Есть совместные оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров – и президента, и канцлера – в Киев", – добавил Сибига.
5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого СМИ сообщили, что Зеленский пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство, в том числе канцлера, посетить Киев. Официальных подтверждений этого не было.
6 мая Зеленский рассказал, что Шольца пригласили посетить Украину 9 мая – в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также в Украину пригласили Штайнмайера.
8 мая Украину посетила президент Бундестага Бербель Бас, 10 мая – глава МИД Германии Анналена Бербок.