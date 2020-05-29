Украина планирует снять запрет на въезд иностранцев – Кулеба

Из-за эпидемии коронавируса Украина 16 марта закрыла границу для иностранцев. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство готовится смягчить это ограничение.

Украинское правительство готовится ослабить карантин и снять запрет на въезд иностранных граждан. Об этом 29 мая на пресс-конференции в Будапеште рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Украина должна решить вопрос об изменении правил въезда в Украину иностранцев", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что въезд в страну не будет бесконтрольным, однако новые правила позволят восстановить движение через границу.

По информации "Европейской правды", в правительстве рассматривают возможность разрешить въезд иностранцев при условии 14-дневного карантина.

В Будапеште Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

На пресс-конференции после переговоров с Кулебой Сийярто сказал, что украинская сторона уже проинформировала венгерскую о намерении в ближайшее время отменить запрет на въезд иностранцев.

"Украина ранее приняла решение, что только граждане Украины могут въехать в страну, но мы договорились о том, что в последующие недели эти ограничения будут сниматься. Когда это произойдет, зависит от Украины", – сказал он.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны (куда входит и Венгрия) был введен в середине марта и будет действовать как минимум до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, продлевать или отменять блокирование границ.

Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение. Как сообщили в МИД Украины, сейчас в страну могут попасть иностранцы, у которых есть право на постоянное или временное проживание, супруг/супруга или родители которых – граждане Украины, дипломаты и сотрудники аккредитованных в Украине международных миссий и организаций и члены их семей, а также водители грузовиков.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирус подтвержден у 22 811 человек, из них 679 умерли, а 8934 вылечились.