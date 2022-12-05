Украина подписала третью декларацию о поддержке ее евроатлантического курса – Зеленский

Об этом 5 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Еще один результат сегодняшнего дня – имеем новую декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины. Уже третья такая декларация. Сегодня подписано с Черногорией. После Чехии и Бельгии, – отметил президент. – Шаг за шагом пройдем этот путь – склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины. И не просто на словах, а в решениях. В решениях поддержать наше присоединение к коллективной системе безопасности".

Как сообщил пресс-центр ОПУ, 5 декабря Зеленский провел переговоры в видеоформате с главой правительства Черногории Дританом Абазовичем.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины и Черногории как стран – кандидатов на вступление.

Черногория поддерживает перспективу обретения Украиной полноправного членства в НАТО, подчеркнул Абазович, его цитирует пресс-центр ОПУ.

"По результатам переговоров лидеры подписали совместную декларацию, определяющую приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Черногорией в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.