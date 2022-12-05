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Украина подписала третью декларацию о поддержке ее евроатлантического курса – Зеленский

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Зеленский: Шаг за шагом склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины
Зеленский: Шаг за шагом склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины
Фото: president.gov.ua

Украина подписала с Черногорией совместную декларацию о поддержке ее евроатлантического курса.

Об этом 5 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Еще один результат сегодняшнего дня – имеем новую декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины. Уже третья такая декларация. Сегодня подписано с Черногорией. После Чехии и Бельгии, – отметил президент. – Шаг за шагом пройдем этот путь – склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины. И не просто на словах, а в решениях. В решениях поддержать наше присоединение к коллективной системе безопасности".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1565910533856587/

Как сообщил пресс-центр ОПУ, 5 декабря Зеленский провел переговоры в видеоформате с главой правительства Черногории Дританом Абазовичем.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины и Черногории как стран – кандидатов на вступление.

Черногория поддерживает перспективу обретения Украиной полноправного членства в НАТО, подчеркнул Абазович, его цитирует пресс-центр ОПУ.

"По результатам переговоров лидеры подписали совместную декларацию, определяющую приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Черногорией в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.

Контекст:

Украина подписывала с партнерами декларации о поддержке ее европейской перспективы в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения РФ. 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Сейчас страна имеет статус кандидата в члены ЕС, но должна выполнить ряд рекомендаций перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

В конце октября Украина начала работу по подписанию с членами НАТО деклараций о ее евроатлантической перспективе. 31 октября Зеленский подписал такую декларацию с премьер-министром Чехии, 26 ноября – с премьер-министром Бельгии.

Теги: Украина, НАТО, правительство, переговоры, Черногория, декларация, Владимир Зеленский, президент, премьер-министр, вступ, сотрудничество, членство, ЕС, Дритан Абазович
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