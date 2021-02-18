Украина сделала все для эффективной вакцинации – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во всех странах, в частности Европейского Союза, наблюдается дефицит вакцин.

Украина сделала все необходимые шаги для обеспечения граждан эффективной вакциной. Об этом 18 февраля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Европейского Союза, сообщает правительственный портал.

"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинакова – это смещение сроков поставок вакцин", – заявил Шмыгаль.

Он выразил благодарность ЕС за финансирование инициативы COVAX, по которой Украина ожидает первую партию вакцин в количестве 117 тыс. доз, а также более 8 млн доз в течение этого года.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля. 17 февраля он заявил, что 117 тыс. доз вакцин от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а также выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.