Украина воздержалась при голосовании в Совете ООН по правам человека за резолюцию о правах уйгуров

Согласно результатам голосования, опубликованным пресс-службой совета, Украина при голосовании за резолюцию, представленную США, Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и Великобританией, воздержалась.
#HRC51 | Draft resolution A/HRC/51/L.6 on holding a debate on the situation of human rights in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of #China, was REJECTED. pic.twitter.com/ITbWnqQaKe— UN Human Rights Council * #HRC51 (@UN_HRC) October 6, 2022
По сообщению Управления ООН по правам человека, Совет ООН отклонил резолюцию о проведении дебатов по правам человека в Синьцзяне после поименного голосования.
Координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов подчеркнул, что Украина – единственная среди европейских стран не поддержала резолюцию.
"Мы выбрали сторону Ливии, Бенина, Гамбии, Малави, Мексики и Индии, стремящихся к "нейтральности" по вопросам преступлений против человечности. В общей сложности не хватило трех голосов. До невозможности знакомо, не правда ли? И стыдно – безгранично стыдно перед уйгурами, которые с 24 февраля 2022 года поддерживают Украину: митингами, донатами, дипломатической работой. К слову, их правозащитники признают действия россиян геноцидом – и это весомый вклад в наши позиции на мировом уровне. Ведь геноцид уйгуров – прямое отражение Холокоста и Голодомора, и голоса уйгурских жертв геноцида имеют значение", – написал он в Facebook.
В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.
В 2021 году Украина отзывала свою подпись под заявлением Совета ООН по правам человека о ситуации в Синьцзяне. Тогда The Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что Китай шантажировал Украину, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной своей подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне.
Украинские правозащитные организации, комментируя отзыв Киевом подписи, заявили, что индифферентное отношение к массовым нарушениям прав человека недопустимо. "Пренебрежение принципами прав человека в обмен на определенные блага от другого государства выглядит как компромисс со злом", – отметили правозащитники.
США в ответ на преследования уйгуров ввели ряд санкций против Китая. Кроме того, в ноябре-декабре прошлого года США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде 2022 в Китае в связи с репрессиями в отношении уйгуров. В МИД Китая бойкот со стороны США назвали "вопиющей политической провокацией".