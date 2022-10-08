Украина воздержалась при голосовании в Совете ООН по правам человека за резолюцию о правах уйгуров

Согласно результатам голосования, опубликованным пресс-службой совета, Украина при голосовании за резолюцию, представленную США, Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и Великобританией, воздержалась.

#HRC51 | Draft resolution A/HRC/51/L.6 on holding a debate on the situation of human rights in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of #China, was REJECTED. pic.twitter.com/ITbWnqQaKe — UN Human Rights Council * #HRC51 (@UN_HRC) October 6, 2022

По сообщению Управления ООН по правам человека, Совет ООН отклонил резолюцию о проведении дебатов по правам человека в Синьцзяне после поименного голосования.

Координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов подчеркнул, что Украина – единственная среди европейских стран не поддержала резолюцию.

"Мы выбрали сторону Ливии, Бенина, Гамбии, Малави, Мексики и Индии, стремящихся к "нейтральности" по вопросам преступлений против человечности. В общей сложности не хватило трех голосов. До невозможности знакомо, не правда ли? И стыдно – безгранично стыдно перед уйгурами, которые с 24 февраля 2022 года поддерживают Украину: митингами, донатами, дипломатической работой. К слову, их правозащитники признают действия россиян геноцидом – и это весомый вклад в наши позиции на мировом уровне. Ведь геноцид уйгуров – прямое отражение Холокоста и Голодомора, и голоса уйгурских жертв геноцида имеют значение", – написал он в Facebook.