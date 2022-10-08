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Украина воздержалась при голосовании в Совете ООН по правам человека за резолюцию о правах уйгуров

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Уйгуры проживают в провинции Синьцзян
Уйгуры проживают в провинции Синьцзян
Фото: ЕРА

6 октября в Совете ООН по правам человека состоялось голосование за резолюцию о правах человека в китайской провинции Синьцзян, резолюцию не приняли, сообщил сайт ООН.

Согласно результатам голосования, опубликованным пресс-службой совета, Украина при голосовании за резолюцию, представленную США, Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией и Великобританией, воздержалась.

По сообщению Управления ООН по правам человека, Совет ООН отклонил резолюцию о проведении дебатов по правам человека в Синьцзяне после поименного голосования.

Координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов подчеркнул, что Украина – единственная среди европейских стран не поддержала резолюцию.

"Мы выбрали сторону Ливии, Бенина, Гамбии, Малави, Мексики и Индии, стремящихся к "нейтральности" по вопросам преступлений против человечности. В общей сложности не хватило трех голосов. До невозможности знакомо, не правда ли? И стыдно – безгранично стыдно перед уйгурами, которые с 24 февраля 2022 года поддерживают Украину: митингами, донатами, дипломатической работой. К слову, их правозащитники признают действия россиян геноцидом – и это весомый вклад в наши позиции на мировом уровне. Ведь геноцид уйгуров – прямое отражение Холокоста и Голодомора, и голоса уйгурских жертв геноцида имеют значение", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/pfbid02FTYR76ucL4HP8PRYbPMVmXwFVN3nH8gsoTXMcPstnUud6Xsa4sHueetGx95BkZqQl

Контекст:

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

В 2021 году Украина отзывала свою подпись под заявлением Совета ООН по правам человека о ситуации в Синьцзяне. Тогда The Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что Китай шантажировал Украину, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной своей подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне.

Украинские правозащитные организации, комментируя отзыв Киевом подписи, заявили, что индифферентное отношение к массовым нарушениям прав человека недопустимо. "Пренебрежение принципами прав человека в обмен на определенные блага от другого государства выглядит как компромисс со злом", – отметили правозащитники.

США в ответ на преследования уйгуров ввели ряд санкций против Китая. Кроме того, в ноябре-декабре прошлого года СШААвстралияВеликобританияКанада и Новая Зеландия объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде 2022 в Китае в связи с репрессиями в отношении уйгуров. В МИД Китая бойкот со стороны США назвали "вопиющей политической провокацией".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Китай, ООН, дебаты, геноцид, голосование, притеснение, Синьцзян, уйгуры
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