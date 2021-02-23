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Украина вышла из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из двух международных договоров в рамках Содружества Независимых Государств.

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Украина вышла из соглашения СНГ о едином воздушном пространстве
Украина вышла из соглашения СНГ о едином воздушном пространстве
Фото: depositphotos.com

Украина вышла из двух международных договоров о воздушном пространстве в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующий указ подписал 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис президента Украины.

Первое соглашение, подписанное 25 декабря 1991 года, предусматривало создание единого воздушного пространства между Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной. Государства-подписанты также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполнял решения совета.

Второе соглашение было подписано 15 мая 1992 года. Оно обязывало страны-участницы (кроме Грузии) предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности вооруженных сил стран содружества.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из обоих соглашений.

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

В августе 2020 года Украина вышла из семи соглашений в рамках СНГ в сфере гражданской авиации.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, МИД Украины, авиация, СНГ, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, воздушное пространство, указ, Владимир Зеленский, Туркменистан, деятельность, Офис президента Украины, соглашение
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