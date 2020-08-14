Украинцы Реуцкий и Васильев рассказали, что при задержании их били

Сегодня в Минске из СИЗО отпустили украинских правозащитников и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева, которые были задержаны во время массовых протестов 12 августа. Они рассказали, что силовики при задержании отнеслись к ним менее агрессивно, чем к белорусским гражданам.

Задерживаемые в Беларуси украинские правозащитники и журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев рассказали, что при задержании их били, однако меньше, чем белорусов. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" рассказала белорусская правозащитница Татьяна Ревяка, которая уже встретилась с украинцами.

Информация о том, где сейчас находятся Реуцкий и Васильев и каковы их дальнейшие планы, не разглашается из соображений безопасности, отмечает "Радіо Свобода".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они находятся на территории украинского посольства в Минске.

Журналисты и правозащитники Реуцкий и Васильев приехали в Беларусь от правозащитной организации "Восток SOS". Их задержали 12 августа в Минске и открыли уголовное дело об участии в массовых беспорядках в Минске 10–12 августа. "Радыё Свабода" уточняло, что украинцы находятся в одном из следственных изоляторов.

13 августа также стало известно о задержании в Беларуси украинки Оксаны Алешиной и еще одного гражданина Украины Романа Шишко.

14 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении первых трех украинцев, по поводу Шишко ведутся переговоры.

После выборов президента Беларуси 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов были задержаны около 7 тыс. человек. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия.

В ночь на 14 августа из СИЗО Минска начали выпускать задержанных активистов.