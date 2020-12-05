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ПОЛИТИКА

Украинцы венгерского происхождения начали получать письма с угрозами расправой – Нацполиция

Письма с угрозами расправой, которые пришли на электронные адреса общественных организаций венгерской общины в Закарпатской области, и появление видео, на котором мужчина в балаклаве и очках озвучивал угрозы в адрес украинцев, – звенья одной цепочки.

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Клименко: Не исключено, что у этой истории иностранный след
Клименко: Не исключено, что у этой истории иностранный след
Фото: Національна поліція України / Facebook

Национальная полиция Украины открыла еще два уголовных производства из-за проявлений ксенофобии в Закарпатской области. Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил 4 декабря в видеокомментарии, обнародованном на канале полиции в YouTube.  

В Министерстве внутренних дел уточнили, что 4 декабря на электронные адреса общественных организаций венгерской общины массово начали приходить письма с угрозами физической расправой и смертью в случае, если они не покинут территорию Украины. 

Уголовные производства по этим фактам открыли по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до пяти лет, подчеркнул Клименко. 

Он отметил, что полиция установила личность мужчины, фигурирующего на видео, где звучат угрозы в адрес украинцев венгерского происхождения. Тот, по данным полиции, – иностранец, который пересек границу Украины, чтобы снять ролик, а затем покинул территорию страны

"Полученные сегодня электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепочки. Не исключено, что у этой истории иностранный след", – сказал Клименко. 

Он добавил, что полиция сделает "все для того, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни и защитить жизнь и достоинство людей". 

В видео мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага "Правого сектора" заявил, что знает каждого, "кто получал паспорта или гранты от мадьяр".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после обнародования видео назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Перед этим, 21 ноября, в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. СБУ начала проверку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

30 ноября СБУ провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

Теги: Украина, Закарпатье, Венгрия, ксенофобия, угрозы, Закарпатская область, полиция Украины, Национальная полиция, Нацполиция, Берегово, Игорь Клименко
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