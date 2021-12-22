"Украинская стратегия Гройсмана", "Сила и честь" и "Разумная политика" преодолевают проходной барьер на выборах в Раду – опрос

Если бы выборы прошли в ближайшее время, "Украинскую стратегию Гройсмана" поддержали бы 6,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

"Сила и честь" набрала бы 6,5% голосов, а партия "Разумная политика" – 6%.

Всего в парламент прошли бы восемь политических сил. Лидирует в рейтинге "Слуга народа" (19,2%).

Опрос проводился 16–18 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.