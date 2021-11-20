Украинских правозащитников Лисянского и Ястребову депортировали из Грузии

Лисянский и Ястребова прилетели в Грузию, чтобы провести пикеты под тюрьмой Саакашвили Фото: Вера Ястребова / Facebook

Она отметила, что они прилетели в Тбилиси, чтобы организовать одиночные пикеты под тюрьмой, где тогда находился экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, и возле особняка председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, "который фактически является смотрящим от РФ над Грузией".

По ее словам, по прилету украинцев сразу задержали представители грузинских спецслужб, забрали документы и допросили, после чего 3,5 часа держали в неведении. Затем их посадили на самолет и отправили в Украину.

"Грузинский режим сейчас – это филиал ФСБ РФ. Когда я разговаривала с работниками авиакомпании SkyUp, они мне сообщили, что в последний месяц с каждого рейса компании из Киева в Тбилиси депортируют по три-четыре гражданина Украины. В документах причину депортации нам не сообщили. А грузинские спецслужбы забрали у меня чемодан и не вернули", – написала Ястребова.