Украинское следствие не может допросить Януковича в Ростове, поскольку Россия отказывается от сотрудничества – Офис генпрокурора

По словам руководителя департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексея Донского, адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича знают, что Россия не предоставляет Украине международной правовой помощи по его делу.

Украинское следствие не может допросить беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, поскольку РФ не предоставляет для этого соответствующей международной помощи. Об этом в комментарии "Украинской правде" 2 февраля сказал руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.

Сегодня адвокаты Януковича заявили, что он обратился в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к следователям прибыть к нему в РФ для расследования дел Майдана.

Донской заявил, что в ОГП такое обращение еще не поступало, но отметил, что подобные заявления были раньше.

"Это заявление не содержит под собой никаких реальных оснований. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. Компетенция появляется только в том случае, если мы направили запрос России и она согласилась его выполнить. Но (и мы это неоднократно подчеркивали) все наши запросы, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается, ссылаясь на то, что дело, мол политическое. Эта риторика адвокатов, которые ознакомлены с материалами ходатайства и знают что РФ нам отказывает, связана исключительно с тем, чтобы создать искусственный информационный повод: якобы Янукович хочет, чтобы его допросили. Этот вброс не имеет под собой реальной цели", – сказал прокурор.

По его словам, риторика адвокатов, которые ознакомлены с материалами ходатайства и знают что РФ отказывает, "связана исключительно с тем, чтобы создать искусственный информационный повод: якобы Янукович хочет, чтобы его допросили".

"Этот вброс не имеет под собой реальной цели. При этом мы действительно заинтересованы услышать подозреваемого. Если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей это сделать", – добавил Донской.

В ГБР 28 января заявили, что письменно сообщили о подозрении в государственной измене Януковичу из-за подписания так называемых Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Следствие считает заключение этих соглашений одним из эпизодов реализации плана по оккупации Россией Крыма.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию.

В мае 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.