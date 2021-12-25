В центральном аппарате Бюро экономической безопасности работает до 19% бывших сотрудников ГФС – Мельник

Мельник: Я для себя определил, что наверняка около 30% бывших работников ГФС достойны работать в БЭБ Фото: epravda.com.ua

"Нам удалось набрать более 30% работников от численности центрального аппарата, составляющего 700 человек. Конкурсные процедуры продлятся после Нового года. Сейчас есть 18–19% бывших работников ГФС от численности центрального аппарата", – сказал Мельник.

По его словам, в БЭБ бывшие сотрудники Госфискальной службы заняли должности детективов и аналитиков.

Мельник ожидает, что в бюро будет работать не более 30% бывших налоговых милиционеров.

"Законом о БЭБ никаких ограничений по количеству бывших налоговых милиционеров в структуре не установлено. Это исключительно компетенция конкурсной комиссии в определении победителей. Конкурсная комиссия предложила – я назначил. 30% – это моя оценка. Учитывая мой опыт работы и понимая людей, знаю, что есть люди, которым пора на пенсию, а есть люди, которые хотят работать, потому что большая зарплата. Есть люди, не готовые воспринимать новую модель. Я для себя определил, что наверняка около 30% бывших работников ГФС достойны работать в БЭБ", – сказал он.