ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В центральном аппарате Бюро экономической безопасности работает до 19% бывших сотрудников ГФС – Мельник

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мельник: Я для себя определил, что наверняка около 30% бывших работников ГФС достойны работать в БЭБ
Мельник: Я для себя определил, что наверняка около 30% бывших работников ГФС достойны работать в БЭБ
Фото: epravda.com.ua

Сейчас в центральном аппарате новосозданного Бюро экономической безопасности работает 18–19% бывших сотрудников Госфискальной службы. Об этом в интервью "Экономической правде", которое вышло 24 декабря, рассказал глава БЭБ Вадим Мельник.

"Нам удалось набрать более 30% работников от численности центрального аппарата, составляющего 700 человек. Конкурсные процедуры продлятся после Нового года. Сейчас есть 18–19% бывших работников ГФС от численности центрального аппарата", – сказал Мельник. 

По его словам, в БЭБ бывшие сотрудники Госфискальной службы заняли должности детективов и аналитиков. 

Мельник ожидает, что в бюро будет работать не более 30% бывших налоговых милиционеров. 

"Законом о БЭБ никаких ограничений по количеству бывших налоговых милиционеров в структуре не установлено. Это исключительно компетенция конкурсной комиссии в определении победителей. Конкурсная комиссия предложила – я назначил. 30% – это моя оценка. Учитывая мой опыт работы и понимая людей, знаю, что есть люди, которым пора на пенсию, а есть люди, которые хотят работать, потому что большая зарплата. Есть люди, не готовые воспринимать новую модель. Я для себя определил, что наверняка около 30% бывших работников ГФС достойны работать в БЭБ", – сказал он.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4000 человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. Им стал бывший глава ГФС Мельник, который был назначен на должность 20 августа.

По закону работу бюро должны были запустить, а Государственную фискальную службу должны были ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют. В связи с этим 22 сентября Верховная Рада перенесла конечный срок запуска бюро на 26 ноября.

По состоянию на 22 ноября в БЭБ было трудоустроено 214 сотрудников. 24 ноября Кабмин официально запустил бюро в работу. Старт работы БЭБ до конца 2021 года был упомянут в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Государственная фискальная служба, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Не хватает папы". 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа
"Пописала под елочку и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Пописала под елочку – и беги домой". Волочкова оголила живот и поздравила подписчиков с Рождеством, допустив ошибку
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения
Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса
Фронтмен группы Måneskin снялся полностью голым, надев только шапку Санта-Клауса
Герцогиня Кембриджская публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта
Герцогиня Кембриджская публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта
Арнольд Шварценеггер подарил на Рождество 25 домов бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса
Арнольд Шварценеггер подарил на Рождество 25 домов бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса
"Люблю прятаться в объятиях второй половинки". Солистка группы Kazka Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым
"Люблю прятаться в объятиях второй половинки". Солистка группы Kazka Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
"Вай, какая Вера", "А-ля Брижит Бардо", "Кайфовая". Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев
"Вай, какая Вера", "А-ля Брижит Бардо", "Кайфовая". Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев
  "Мне нужно было ее завоевать, как самцу". Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой
  "Мне нужно было ее завоевать, как самцу". Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой
  Горовая о бывшем муже Потапе: Мы как два крыла одной птицы. Я о нем могу часами говорить, он моя любовь
  Горовая о бывшем муже Потапе: Мы как два крыла одной птицы. Я о нем могу часами говорить, он моя любовь
"Букет поймал?" Нагиев показал "нерабочую сторону лица" и попросил посоветовать "недорогого венеролога"
"Букет поймал?" Нагиев показал "нерабочую сторону лица" и попросил посоветовать "недорогого венеролога"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вау! Секси-девочка". Голая жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала в ванне (132681)
2
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением (93958)
3
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой (75909)
4
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела (67758)
5
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке (60857)
6
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру (53146)
7
"Просто бусинка", "Уже писюшку не показываешь". Ани Лорак выставила пятую точку крупным планом (48304)
8
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру (43084)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS