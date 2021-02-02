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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"В этом вопросе нам палец в рот не клади". В интервью Гордону в 2013 году Кернес прокомментировал выход известного ролика про "скучное лицо"

Геннадий Кернес, который в 2010–2020 годах был мэром Харькова, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в 2013 году, что не огорчился, когда в сети был опубликован предвыборный ролик Михаила Добкина, съемками которого руководил Кернес. Фразы из этого ролика "Немножко текст по-дебильному написан", "Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст" впоследствии стали мемами.

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Кернес: Метод нашей защиты был прост: мы из плохого сделали хорошее
Кернес: Метод нашей защиты был прост: мы из плохого сделали хорошее
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Геннадий Кернес, мэр Харькова в 2010–2020 годах, не расстроился, когда в интернете появилось скандальное видео с записью предвыборного ролика Михаила Добкина. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое было записано в 2013 году, но ранее не публиковалось. 

Ролик сняли в 2005 году, когда Добкин баллотировался в мэры Харькова. Кернес, который в то время занимал должность секретаря Харьковского горсовета, руководил процессом съемки и делал Добкину подсказки. Впоследствии фразы, которые говорили Кернес и Добкин, стали мемами, например: "Немножко текст по-дебильному написан", "Миша, скажи, че ты такой умный?", "Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст", "Давай по новой, Миша, все х...йня", "Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица?", "Начал чвякать-х...якать".

Видео было опубликовано в YouTube в 2007 году, на сегодняшний день его просмотрели 6,5 млн раз.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гордон спросил у Кернеса, как он отреагировал на появление этого ролика в сети. 

"Знаете, я помню очень четко: я его увидел раньше, чем Михаил Добкин. Я сказал Михаилу: "Знаешь, как политика начинается? Со скандала. Вот скандал наступил". Самое главное – мы правильно расставили приоритеты. Метод нашей защиты был прост: мы из плохого сделали хорошее", – сказал Кернес. 

Он считал, что в видео не было "ничего запрещенного". 

"Этот ролик – пример классики жанра. Ничего в нем нет крамольного или запрещенного. Другое дело, что сегодня и Михаил Маркович, и Геннадий Адольфович самостоятельно могут ответить на любые вопросы, без клеенной, извините, темы. Было ли смятение? Наоборот! Мы продолжаем в этом направлении работать: "умножу на ноль" и так далее. В этом вопросе нам палец в рот не клади", – сказал Кернес. 

Интервью с Кернесом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00. Как рассказал Гордон, интервью было записано в 2013 году – до Революции достоинства и покушения на политика, но не опубликовано по просьбе самого Кернеса.

"Геннадий Адольфович был очень откровенен в своих высказываниях. Интервью мы записали 11 октября 2013 года – буквально за полтора месяца до начала Евромайдана. В этот день сборная Украины по футболу играла со сборной Польши в Харькове – мы ездили на матч и сняли программу с Кернесом. Когда начались протесты, он попросил отложить выпуск интервью, сказал, что пока не время. Сейчас же обстоятельства изменились. Прошло 40 дней со дня смерти Кернеса, и я решил опубликовать это интервью в YouTube. Уверен, оно понравится зрителям", – сказал Гордон.

Кернес был мэром Харькова в 2010–2020 годах. На жизнь политика несколько раз покушались. В апреле 2014 года во время пробежки в него выстрелил неизвестный. Кернес выжил, но после покушения передвигался в инвалидной коляске. В августе (по другим данным – в сентябре) 2020 года Кернес заразился коронавирусом. От COVID-19 и его последствий политик лечился в немецкой клинике "Шарите". 16 декабря Кернес скончался

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Михаил Добкин, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, мем
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