В "Европейской солидарности" прокомментировали информацию Трепака о возможной подготовке подозрения Порошенко

Бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак заявил 4 декабря, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение Порошенко в рамках дела о поставках угля из ОРДЛО, в котором фигурирует также нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, проект подозрения уже подготовлен Офисом генпрокурора, изучается в Офисе президента и, если на Банковой примут такое политическое решение, подозрение будет вручено, пока генпрокурор Ирина Венедиктова будет в 10-дневной командировке в США.

О возможности открытия нового производства против Порошенко и попытки его ареста на следующей неделе заявлял также в эфире "5 канала" 2 декабря экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он не уточнял, в чем именно могут обвинить политика.

"[Президент РФ Владимир] Путин вот-вот высадит десантников в спальню Зеленского, а Зеленский занят исключительно борьбой с Порошенко. Вместо того чтобы сосредоточиться на срочных мерах по усилению обороноспособности страны, они воюют со своим политическим оппонентом, охотятся на вымышленных "врагов" Зеленского. Вместо того чтобы принять стратегические и тактические предложения Порошенко относительно дипломатического и военного противодействия Путину, Зеленский начал новый виток агрессии против Порошенко и всей оппозиции. В сложной внешней ситуации власти сами расшатывают лодку, вместо того чтобы объединять усилия для противодействия агрессии", – говорится в заявлении партии.

В политсиле заявили, что "под постоянным незаконным давлением Зеленского" против Порошенко "сфабриковано уже более 100 разных уголовных дел".

"Все они политически мотивированные и шиты белыми нитками. Так называемое угольное дело – такой же фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой в результате личных страхов и комплексов Зеленского. Очередной "припадок" порохофобской паранойи у "величайшего лидера" современности связан с публикацией результатов опроса общественного мнения, согласно которым оппозиционная "Европейская солидарность" вышла на первое место, а "слуги" и дальше ползут вниз. Плюс очевидна рефлексия артиста погорелого театра на свою провальную пресс-конференцию, продемонстрировавшую его непрофессионализм, интеллектуальную немощность и неспособность отвечать на вызовы, стоящие перед страной", – заявили в "Европейской солидарности".

В партии считают, что "репрессии против "Европейской солидарности" и Порошенко крайне нужны ему [Зеленскому] как технология отвлечения внимания от своих сплошных провалов и громких скандалов".