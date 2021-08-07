В Киеве попрощались с Марчуком. Видео

В Дом официальных приемов на улице Грушевского пришли его родные, друзья и коллеги.

В церемонии приняли участие пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-глава СБУ Игорь Смешко, министр обороны Украины Андрей Таран, нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие, сообщило "Радіо Свобода" и обнародовало видео церемонии.

Также попрощаться с Марчуком приходил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, он писал об этом в Facebook.