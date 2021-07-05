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В КИУ назвали главных прогульщиков заседаний Верховной Рады в июне

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По данным КИУ, наиболее активными во время голосований в июне были представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности"
По данным КИУ, наиболее активными во время голосований в июне были представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности"
Фото: КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ / Facebook

Все 11 пленарных заседаний Верховной Рады в июне посетил 291 народный депутат (68% от общего состава парламента). Об этом 5 июля в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Виктор Медведчук, Тарас Козак и Вадим Столар от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Степан Ивахив ("За майбутнє") и внефракционный Олесь Довгий.

При этом Медведчук последний раз был официально зарегистрирован в Верховной Раде 28 апреля.

Двое народных депутатов посетили только одно пленарное заседание. Это Иван Калаур ("Слуга народа") и Александр Герега ("За майбутнє").

Жан Беленюк ("Слуга народа"), Максим Ефимов ("Довіра"), Юрий Солод и Александр Фельдман от "Оппозиционной платформы – За жизнь" были зарегистрированы на двух заседаниях. А Виталий Борт и Вадим Рабинович от ОПЗЖ – на трех.

По сравнению с предыдущим месяцем показатели посещения пленарных заседаний почти не изменились. В мае все заседания парламента посетили 286 народных депутатов.

Наиболее активными в июне были представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты от "Слуги народа" приняли участие в 83% голосований, нардепы от ЕС – в 77%.

Самые низкие показатели участия в голосованиях – у депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь". В среднем они голосовали в 40% случаев.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/5699909510050758

Контекст:

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат на депутатскую деятельность в случае прогулов. В частности, возмещение расходов прекращается в случае, если народный депутат в течение месяца во время очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимал личного участия в более чем трети пленарных заседаний или более чем половине заседаний комитета Рады, в состав которого он входит. Основанием для начисления выплат нардепу является регистрация с помощью электронной системы.

По данным Комитета избирателей Украины, главными прогульщиками Верховной Рады в 2020 году стали народные депутаты из группы "За майбутнє" – в среднем за год на пленарные заседания приходило только 46% депутатов. Лидерами посещаемости стали народные депутаты от "Слуги народа" (72%) и "Европейской солидарности" (71%). Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.

В прошлом году депутатов Верховной Рады оштрафовали более чем на 30 млн грн.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.

Теги: Верховная Рада, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Комитет избирателей Украины, Олесь Довгий, Вадим Столар, Юрий Солод, Степан Ивахив, парламент, голосование, Жан Беленюк, Александр Герега, Слуга народа, Александр Фельдман, Европейская солидарность, Иван Калаур, ОПЗЖ, Виталий Борт, За майбутнє, Довіра
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