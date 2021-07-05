В КИУ назвали главных прогульщиков заседаний Верховной Рады в июне

Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Виктор Медведчук, Тарас Козак и Вадим Столар от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Степан Ивахив ("За майбутнє") и внефракционный Олесь Довгий.
При этом Медведчук последний раз был официально зарегистрирован в Верховной Раде 28 апреля.
Двое народных депутатов посетили только одно пленарное заседание. Это Иван Калаур ("Слуга народа") и Александр Герега ("За майбутнє").
Жан Беленюк ("Слуга народа"), Максим Ефимов ("Довіра"), Юрий Солод и Александр Фельдман от "Оппозиционной платформы – За жизнь" были зарегистрированы на двух заседаниях. А Виталий Борт и Вадим Рабинович от ОПЗЖ – на трех.
По сравнению с предыдущим месяцем показатели посещения пленарных заседаний почти не изменились. В мае все заседания парламента посетили 286 народных депутатов.
Наиболее активными в июне были представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты от "Слуги народа" приняли участие в 83% голосований, нардепы от ЕС – в 77%.
Самые низкие показатели участия в голосованиях – у депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь". В среднем они голосовали в 40% случаев.
В октябре 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат на депутатскую деятельность в случае прогулов. В частности, возмещение расходов прекращается в случае, если народный депутат в течение месяца во время очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимал личного участия в более чем трети пленарных заседаний или более чем половине заседаний комитета Рады, в состав которого он входит. Основанием для начисления выплат нардепу является регистрация с помощью электронной системы.
По данным Комитета избирателей Украины, главными прогульщиками Верховной Рады в 2020 году стали народные депутаты из группы "За майбутнє" – в среднем за год на пленарные заседания приходило только 46% депутатов. Лидерами посещаемости стали народные депутаты от "Слуги народа" (72%) и "Европейской солидарности" (71%). Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.
В прошлом году депутатов Верховной Рады оштрафовали более чем на 30 млн грн.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.