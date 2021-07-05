В КИУ назвали главных прогульщиков заседаний Верховной Рады в июне

По данным КИУ, наиболее активными во время голосований в июне были представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности" Фото: КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ / Facebook

Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Виктор Медведчук, Тарас Козак и Вадим Столар от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Степан Ивахив ("За майбутнє") и внефракционный Олесь Довгий.

При этом Медведчук последний раз был официально зарегистрирован в Верховной Раде 28 апреля.

Двое народных депутатов посетили только одно пленарное заседание. Это Иван Калаур ("Слуга народа") и Александр Герега ("За майбутнє").

Жан Беленюк ("Слуга народа"), Максим Ефимов ("Довіра"), Юрий Солод и Александр Фельдман от "Оппозиционной платформы – За жизнь" были зарегистрированы на двух заседаниях. А Виталий Борт и Вадим Рабинович от ОПЗЖ – на трех.

По сравнению с предыдущим месяцем показатели посещения пленарных заседаний почти не изменились. В мае все заседания парламента посетили 286 народных депутатов.

Наиболее активными в июне были представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем депутаты от "Слуги народа" приняли участие в 83% голосований, нардепы от ЕС – в 77%.

Самые низкие показатели участия в голосованиях – у депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь". В среднем они голосовали в 40% случаев.