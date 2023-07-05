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В Международный суд ООН подали иск против Ирана из-за сбивания в 2020 году пассажирского самолета МАУ

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Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Украина, Канада, Швеция и Великобритания подали в Международный суд ООН иск против Ирана из-за сбивания в январе 2020 года самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом говорится в совместном заявлении международной группы по координации помощи жертвам рейса, опубликованном 5 июля на сайте МИД Украины.

Отмечается, что Иран не ответил на требование группы о создании арбитража для разрешения спора, направленное 28 декабря 2022 года.

"Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года", – сказано в заявлении.

Указывается, что действия и бездействие Ирана по сбиванию самолета рейса PS752 двумя ракетами "земля – воздух", запущенными силами Корпуса стражей исламской революции Ирана, "являются нарушением международных правовых обязательств Ирана, в отношении которых он должен взять на себя полную ответственность".

В иске также указано, что Тегеран "не принял все возможные меры, чтобы предотвратить катастрофу самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил".

"Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами, – говорится в заявлении группы. – Совместный иск в Международный суд отражает нашу непреклонную приверженность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752".

Контекст:

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвинила в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. 

В январе 2023 года временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко сообщил, что Иран до сих пор официально не озвучил имена обвиняемых.

16 апреля Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к авиакатастрофе с самолетом МАУ. Командир был приговорен к 13 годам лишения свободы, девять других осужденных получили сроки от одного до трех лет.

Члены международной группы по координации помощи жертвам рейса заявляли в конце июня, что Иран не пошел на сотрудничество через арбитраж, поэтому будет обращение в Международный суд ООН.

Теги: Украина, Иран, Великобритания, Канада, Швеция, МИД Украины, авиакатастрофа, жертвы, Международный суд ООН, иск, крушение самолета МАУ в Иране
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