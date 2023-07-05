В Международный суд ООН подали иск против Ирана из-за сбивания в 2020 году пассажирского самолета МАУ

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана Фото: EPA

Отмечается, что Иран не ответил на требование группы о создании арбитража для разрешения спора, направленное 28 декабря 2022 года.

"Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года", – сказано в заявлении.

Указывается, что действия и бездействие Ирана по сбиванию самолета рейса PS752 двумя ракетами "земля – воздух", запущенными силами Корпуса стражей исламской революции Ирана, "являются нарушением международных правовых обязательств Ирана, в отношении которых он должен взять на себя полную ответственность".

В иске также указано, что Тегеран "не принял все возможные меры, чтобы предотвратить катастрофу самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил".

"Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами, – говорится в заявлении группы. – Совместный иск в Международный суд отражает нашу непреклонную приверженность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752".