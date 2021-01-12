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ПОЛИТИКА

В МИД заявили, что украинские чиновники не вели переговоров с Беларусью об импорте электроэнергии

О содействии в контактах по поводу импорта электроэнергии ни госорганы, ни предприятия в посольство Украины в Республике Беларусь не обращались, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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В Министерстве иностранных дел Украины отсутствует информация о проведении переговоров с белорусской стороной по этому поводу, сказано в ответе МИД
В Министерстве иностранных дел Украины отсутствует информация о проведении переговоров с белорусской стороной по этому поводу, сказано в ответе МИД
Фото: depositphotos.com

Украинские чиновники не вели переговоров с представителями Беларуси об импорте электроэнергии с Белорусской атомной электростанции, пишет 12 января агентство ExPro со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины.

"В Министерстве иностранных дел Украины отсутствует информация о проведении переговоров с белорусской стороной о перспективах закупки электрической энергии, планов переговоров украинских должностных лиц и планов коммерческих компаний начать закупку электроэнергии с Белорусской АЭС в 2021 году", – сказано в ответе на запрос журналистов.

О содействии в таких контактах ни госорганы, ни предприятия в посольство Украины в Республике Беларусь не обращались, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве. В МИД добавили, что Украина руководствуется прежде всего "своими национальными интересами и обязательствами в сфере европейской интеграции при принятии решений о привлечении внешних поставщиков электроэнергии".

Украина с 2021 года начала импорт электроэнергии из Беларуси. По данным "Интерфакс-Украина", электроэнергию из Беларуси выкупили ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Днепросталь-Энерго". "Днепросталь-Энерго" принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, "Донбассэнерго" принадлежит бизнесмену и нардепу от группы "Довіра" Максиму Ефимову.

По информации ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", они получили доступ к пересечениям на месячном аукционе.

В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Временный запрет на импорт электроэнергии из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. 16 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси, вопреки позиции Зеленского, писал "Цензор.НЕТ". НКРЭКУ разрешила трейдерам заключать контракты на поставку электроэнергии в 2021 году, отмечало издание.

За два дня до решения НКРЭКУ, 14 декабря, народный депутат от "Батьківщини", первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года. Но в сессионный зал документ пока не выносился.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром"По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK.

Теги: МИД, Беларусь, импорт, электроэнергия, АЭС, посольство Украины
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