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Лукашенко заявил, что "не держит зла" на Зеленского

По мнению Александра Лукашенко, он "понимает, что президент Украины Владимир Зеленский по молодости где-то чего-то сказал", но это не значит, что на него нужно "обижаться или злиться".

Лукашенко о Зеленском: Обучаемый человек, я думаю
Лукашенко о Зеленском: Обучаемый человек, я думаю
Фото: EPA

Александр Лукашенко в эфире канала "Россия 1" заявил, что "не держит зла" на украинского президента Владимира Зеленского за то, что Украина не признала результаты президентских выборов в Беларуси в 2020 году. 

По словам Лукашенко, он "понимает, что Зеленский по молодости где-то чего-то сказал", но это не значит, что на него нужно "обижаться или злиться".

Он отметил, что, несмотря на непризнание Киевом результатов белорусских выборов, экономическое сотрудничество между странами продолжается, хотя политические отношения практически заморожены.

Лукашенко считает, что инициатива о возобновлении политических контактов должна исходить от украинской стороны. Он заявил, что в таком случае "не смотрел бы косо" на Зеленского, и назвал украинского президента "молодым нормальным человеком".

"Обучаемый человек, я думаю", – добавил политик.

В выборах президента Беларуси, которые проходили в августе 2020 года, по официальным данным, победу одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Комментируя протесты в Беларуси, Зеленский говорил, что белорусским властям необходимо найти диалог со своим обществом.

"Если власть Беларуси не найдет возможности диалога со своими людьми, ее не будет", – считает президент Украины.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
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