В ОБСЕ обеспокоены санкциями СНБО Украины против СМИ

Отмечается, что Рибейро выразила обеспокоенность практикой применения Украиной санкций, которые "негативно сказываются на работе СМИ и журналистов" после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в результате которого в стране был запрещен доступ к различным новостным агентствам.

"Хотя Украина имеет законное право на защиту своей национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Рибейро подчеркнула, что любые санкции против СМИ следует тщательно проверять и сопровождать процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства.

Она также напомнила властям о своем коммюнике "О праве СМИ свободно собирать, сообщать и распространять информацию, новости и мнения, независимо от государственных границ", в котором она рекомендовала государствам-участникам "поощрять больше дискуссий, в том числе по вопросам, которые они считают "чужими" или "неправильными".