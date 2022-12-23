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"В один день мы не ликвидируем кучу министерств". Шмыгаль рассказал, в чем суть запланированной реформы Кабмина

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Шмыгаль: Реформа должна привести к улучшению управления и предоставления государством услуг, а не к яркому шагу, который мы будем потом несколько лет переваривать
Шмыгаль: Реформа должна привести к улучшению управления и предоставления государством услуг, а не к яркому шагу, который мы будем потом несколько лет переваривать
Фото: kmu.gov.ua

Реформа структуры Кабмина Украины будет проходить пошагово и призвана переложить управление хозяйственными вопросами с министров на службы и госкомпании, заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 22 декабря.

Премьер-министр подчеркнул, что оптимизация работы государственных органов власти в Украине необходима для эффективности работы государства и экономии бюджетных средств.

"Соответственно мы движемся по пути реформирования государственной службы в целом, а реформа правительства – это лишь вершинка айсберга, которая просто очень заметна",  сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о продолжении реформы структуры Кабинета Министров.

По его словам, каждое министерство делает самоаудит функций и изучает, какие функции сегодня играют решающую роль, а от чего можно отказаться или сократить. По мере этого процесса правительство будет принимать решение о сокращении или, наоборот, расширении того или иного ведомства.

"Это не будет такая реформа, когда мы сиюминутно все переформатируем. Мы планируем двигаться пошагово по мере того, как будут готовы те или иные решения. То есть в один день мы не ликвидируем кучу министерств. Эта реформа должна привести к улучшению управления и предоставления государством услуг, а не к яркому шагу, который мы будем потом несколько лет переваривать", – заявил премьер.

Журналисты напомнили ему, что реформировать правительство при президенте Владимире Зеленском пытаются не впервые: ранее министерства уже объединяли, но затем снова разъединили.

По словам Шмыгаля, поэтому власти сейчас "не торопятся", а делают "глубокий анализ того, что происходило" – как в Украине, так и в других странах. 

"Мы взяли 30 государств, проанализировали, где какое количество министерств. В развитых странах – это 12–15 министерств, и этого достаточно. Вопрос в силе министра и в правильности функций, которые должно министерство выполнять. И что очень важно: министр не должен отвлекаться на управление хозяйством. Министры должны формировать политику, а управлением в реальном секторе должны заниматься агентства, службы, государственные компании. Тогда правительство будет эффективно. Собственно, в этом и есть суть реформы",  подытожил премьер.

Контекст:

Правительство и Верховная Рада намерены оптимизировать государственный аппарат так, чтобы сократить число госслужащих минимум в два раза – приблизительно на 100 тыс. человек, сообщало летом издание Forbes.

По данным СМИ, власти также планируют масштабную реорганизацию структуры правительства, в результате которой в Украине останется 14 министерств. В начале декабря Кабмин уже объединил Мининфраструктуры и Минрегион.

Шмыгаль анонсировал создание в первой половине 2023 года Центра правительства, который заберет из министерств ряд обслуживающих их функций: отдел кадров, бухгалтерию, документооборот. По его словам, это позволит "сократить колоссальное количество расходов". 

Теги: Кабинет Министров, правительство, реформы, чиновники, госслужащие, реформа, Денис Шмыгаль, Кабмин, госкомпании
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