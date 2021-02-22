В ОПЗЖ не исключают участие Марченко в президентских выборах. Павленко заявил, что она может составить конкуренцию Зеленскому

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Павленко заявил, что жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко на следующих президентских выборах может составить конкуренцию действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Жена нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко может взять участие в предстоящих президентских выборах. Об этом 22 февраля hromadske сообщил народный депутат от ОПЗЖ Юрий Павленко.

По его словам, члены партии ОПЗЖ восприняли вступление Марченко в партию положительно и видят в этом новые возможности для организации.

Павленко рассказал, что для того, чтобы принять Марченко в ряды ОПЗЖ, достаточно было соответствующего заявления и решения партийной организации. Однако если Марченко будут рассматривать для участия в руководящих органах партии, ее кандидатуру должны поддержать на съезде политсилы, отметил он.

По его мнению, Марченко смогла бы составить конкуренцию и действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, и другим кандидатам. Он добавил, что пока об этом "рано говорить".

Марченко заявила о вступлении в ОПЗЖ, после того как СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – Медведчука, Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.