В пленарном режиме Верховная Рада начнет работать 2 июня

По словам зампредседателя фракции "Слуга народа" нардепа Евгении Кравчук, пленарное заседание Верховная Рада начнет 2 июня с рассмотрения программы Кабинета Министров Украины.

Во время карантина Рада собиралась только на внеочередные заседания Фото: wikipedia.org

Со 2 июня Верховная Рада впервые после введения карантина начнет работать в пленарном режиме. Об этом свидетельствует анонс на сайте парламента.

"Со 2-го по 5 июня Верховная Рада Украины работает в режиме пленарных заседаний в соответствии с календарным планом", – говорится в сообщении.

Утреннее пленарное заседание начнется 2 июня традиционно в 10.00.

30 мая в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" народный депутат Евгения Кравчук сообщила, что новых больных с COVID-19 среди ее коллег по парламенту нет.

"Неделю начнем с рассмотрения программы правительства. Абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали тот текст, который Кабинет Министров подал еще в апреле, и предоставили свои рекомендации. Вероятно, голосование в зале будет аналогичным и программу отправим на доработку", – написала она.

По данным Кравчук, 2 июня нардепы также будут рассматривать законопроекты, в частности, о "ворах в законе", защите телекоммуникационных сетей и креативных индустриях.

"И важные изменения в избирательное законодательство: в частности, по внедрению партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тыс. избирателей (сейчас – 90 тыс.), уменьшение залога за участие в выборах в четыре раза, параллельное выдвижение в советы разного уровня и многое другое – в первом чтении", – объяснила нардеп.

В Украине с 12 марта действует карантин из-за коронавирусной инфекции. В этот период нардепы работали в комитетах и фракциях. Пленарные заседания были отменены, они собирались только на внеочередные.

22 мая стало известно об обнаружении COVID-19 у нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова.

Ранее официально коронавирус подтвердили у шести народных депутатов: членов "Слуги народа" Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова, члена фракции "Батьківщина" Олега Мейдича.

На 30 мая в Украине коронавирус подтвердили в 23 204 случаях, умерло 696 больных, вылечилось 9311.